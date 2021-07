“En algún momento el empleado o empleados caminan dentro del teatro para realizar su limpieza o caminan y es entonces cuando se realizó la llamada al 911. (Dijeron) que había un problema desconocido, alguien estaba sangrando, no se dio información muy específica”, informó el El Departamento de Policía de Corona en California, según el medio citado.

Las autoridades dijeron desconocer el motivo del tiroteo del lunes y que pareció ser “un ataque no provocado”. Los adolescentes fueron encontrados por trabajadores del cine que limpiaban la sala tras la función de las 9:35 p.m. en el centro comercial The Crossings en Corona, al sureste de Los Ángeles.

El sospechoso actuó solo, y no hay indicios de que conociera a las víctimas o que el papel de Barajas como influencer de TikTok influyó en el crimen, dijo el jefe de policía de Corona Tobias Kouroubacalis el miércoles a periodistas, según AP.

“Fue completamente no provocado, y las víctimas fueron baleadas sin ningún tipo de contacto previo”, dijo. El sospechoso, Joseph Jimenez, de 20 años, fue fichado el martes por la noche bajo sospecha de homicidio, intento de homicidio y robo.

La sala del cine estaba casi vacía

No estuvo claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar a su nombre. Información proporcionada por testigos y una pista anónima llevaron a los detectives a Jiménez, dijo Kouroubacalis citado por The Associated Press.

La audiencia para esa función de la película fue pequeña, con apenas seis boletos vendidos, dijo Kouroubacalis. Los investigadores piden que cualquiera que pueda tener información sobre el tiroteo que dejó gravemente herido al tiktoker Anthony Barajas se ponga en contacto con las autoridades.