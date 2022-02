Y es que recientemente, la ex esposa de Eugenio Derbez, ha estado en boca de todos y apareciendo en todas las redes sociales por empezar a subir videos en TikTok, bailando y haciendo tendencias. Se le ha estado comparando constantemente con la actriz Erika Buenfil, quien también cuenta con un TikTok con 15 millones de seguidores.

El pasado 11 de febrero el actor compartió en su cuenta personal de Instagram un breve clip al ritmo de «Amarella», en el que Ruffo robó cámara y que obtuvo más de 51 mil me gusta, esto a pesar de su completa falta de coordinación para ese baile, el cual, fue aclamado por los fans y reconocido como ‘divertido’. Informó el portal ‘El Universal’.

Miles de comentarios cayeron en este primer video de Ruffo: «Yo en la vida soy Vicky, toda perdida, pero haciendo mi desmadre», «Victoria Ruffo se parece mucho a la tía que no sabe bailar, pero saca unos pasos bien chistosos», «Cuando tus tías se unen a tiktok por primera vez», «Eres mi favorita Victoria Ruffo», entre muchos otros…

«Los adoro, pero José Eduardo Derbez parece que se está electrocutando como en la escena del Chavo del ocho», «Es que este video no me canso de verlo, y de reír con el. ¿A alguien le sucede lo mismo?», «Esta señora está preciosa, bien natural… tiene un rostro tan bonito y es una actriz súper talentosa».

A Victoria Ruffo no le importa hacer el ridículo, ella es feliz bailando y lo seguirá haciendo, porque dijo se divierte mucho con los videos que hace para TikTok donde es la nueva sensación. Jóvenes y adultos le han dado miles de corazones a la clips de la heroína de las telenovelas cuyos movimientos la han hecho viral.

TikTok Victoria Ruffo millón: «Soy malísima para bailar»

«Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas», dijo. «Pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: ‘¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!’. Yo me divierto mucho, me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo».

La estrella de una lista grande de telenovelas como La Fiera, Juana Iris, La Madrastra y Corona de Lágrimas, ha conquistado a un público virtual por su simpatía, y está llegando a otros mercados.

«Ya les dije que yo no bailo, que yo nomás me divierto un ratito. «Estoy impactada, la verdad, que haya tenido éxito», agregó.