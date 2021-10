A través de las redes sociales está circulando cierta información el cual menciona que algunos médicos de distintas partes del mundo han informado sobre un extraño fenómeno que les está ocurriendo a los jóvenes. Al parecer los adolescentes han estado desarrollando tics y creen que se deba al TikTok, según New York Post.

TikTok tics síndrome Tourette. Sin duda las redes sociales se han convertido en algo esencial para las personas hoy en día, es casi imposible ver a alguien que no utilice estos medios en su vida normal. Pero ¿acaso estos dispositivos estarán causando enfermedades en los adolescentes que son quienes más los usan?, algunos médicos ya dieron su versión.

TikTok tics síndrome Tourette: “Hay algunos niños que miran las redes sociales y desarrollan tics”

Estudios previos apoyan los orígenes psicológicos de grupos inexplicables de personas con trastornos similares a los tics: “Algunos niños sacaron sus teléfonos y me mostraron su TikTok, y está lleno de estos desafíos de cocina y alfabeto de Tourette”, dijo la Dra. Mariam Hull del Texas Children’s, coautora de “ Tics and TikTok : Functional Tics Spread Through Social Media”.

Mientras tanto, este extraño fenómeno aún no ha alcanzado niveles epidémicos, asó lo han dicho los médicos: “Hay algunos niños que miran las redes sociales y desarrollan tics y algunos que no tienen acceso a las redes sociales y desarrollan tics”, dijo el Dr. Joseph McGuire de Johns Hopkins.