Todo parece indicar que los problemas de la red social TikTok están en aumento. Además de encontrarse ante la amenaza de su prohibición en Estados Unidos, ahora la plataforma digital se encuentra en serios problemas relacionados con sus términos y condiciones.

Hace apenas unos días, TikTok anunció una de sus medidas más drásticas hasta la fecha: la eliminación de más de 104 millones de TikToks de diferentes usuarios, citando motivos relacionados con los términos o normativas de su servicio.

Conoce qué orilló a los administradores a eliminar 104 millones 543, 719 videos de TikTok ¡Aquí te lo contamos!

Más de 104 millones de videos han sido eliminados de TikTok por no cumplir con los términos de servicio

¿Quién tomó esta medida y cuáles fueron los términos infringidos por los usuarios? ¡Entérate!

¡Que no te pase! Te presentamos algunos consejos para eliminar el riesgo de perder tus videos favoritos en TikTok

Para nadie es un secreto que al ingresar a cualquier red social, como lo es el caso de TikTok, los desarrolladores y administradores exigen a sus usuarios cumplir con ciertos requisitos.

Al aceptar estas normativas, el usuario está obligado a cumplirlas de manera puntual; de lo contrario, estaría arriesgando que el contenido que ha compartido sea reportado o eliminado de la plataforma.

De acuerdo con información proporcionada por la agencia Reuters, la aplicación TikTok emitió un comunicado en el que detalla que llevó a cabo medidas sin precedente ante la notoria falla en el cumplimiento de sus normativas por parte de miles de sus usuario.

TikTok, que es propiedad de la firma china ByteDance, explicó que la cifra exacta de videos eliminados fue de 104 millones 543, 719, y que esta cantidad únicamente responde al primer semestre de 2020.

¿El motivo? Los administradores de la plataforma aseguran que cada uno de estos videos violaban los términos o normativas de TikTok.

Al respecto, TikTok realizó un comunicado de transparencia en el que asegura que

“De esos videos, encontramos y eliminamos un 96.4% de ellos antes de que un usuario lo reportara, y un 90.3% fueron retirados antes de recibir ninguna visita”.

Esta problemática se encontró en diferentes países de todo el mundo y no es exclusiva de Estados Unidos, como algunas personas sospecharon en un inicio, toda vez que TikTok actualmente se encuentra en una batalla legal para garantizar su permanencia en territorio estadounidense.

En el reporte de transparencia compartido por TikTok, estos son los países que fueron más afectados por la medida

India : 37 millones 682,924

Estados Unidos: 9 millones 822,996

Paquistán: 6 millones 454,384

Brasil: 5 millones 525,783

Reino Unido: 2 millones 949,620

Una de las críticas más fuertes hacia esta red social proviene de un tema relacionado con su normativa de edad, ya que se ha encontrado que cada vez son más los menores que encuentran en TikTok un medio para compartir videos e interactuar con personas de todo el mundo.

Esta problemática también ha sido abordada por TikTok, y sus administradores han asegurado al público que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de sus usuarios, en especial aquellos que son menores de edad.

Entre las medidas para cuidar a este grupo vulnerable de usuarios, TikTok explica que entre su normativa está la opción de desactivar de manera automática todos los mensajes directos que llegan a la bandeja de entrada de todas las cuentas asociadas a personas menores de 16 años de edad.

Por supuesto, para que esta medida sea implementada de manera eficiente, los usuarios se comprometen a que la información proporcionada en su registro inicial a TikTok sea plenamente confiable y certera.

Pero no basta con eliminar la opción de recibir mensajes directos, y TikTok lo sabe. La empresa también se ha asegurado de desarrollar herramientas para que ninguna persona pueda ponerse en contacto con menores de edad que usan la plataforma.

TikTok hizo énfasis que no permite que ningún usuario, sin importar su edad reportada, envíe imágenes privadas; es decir, los usuarios menores de edad podrán subir videos, pero no contarán con la opción de enviar imágenes a ningún otro usuario mientras no cumplan la mayoría de edad.

Esto es tanto para cuidar su privacidad como para hacer frente a cualquier tipo de abuso emocional o físico que se relaciona con contenidos nocivos o violentos.

La polémica de TikTok: ¿Cuál es el estado actual de la aplicación en el mundo?

TikTok ha sido prohibida en la India, pero actualmente se encuentra enfrentando una de sus batallas más duras; esta vez, dentro de Estados Unidos.

Al provenir de una empresa china, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha externado una preocupación por el manejo de datos que pudiera existir entre China y países ajenos a Estados Unidos.

Para la administración actual, la privacidad de los datos podría estar comprometida, lo que automáticamente se convertiría en una amenaza latente para la seguridad de la nación.

De acuerdo con Business Insider, el gobierno de Donald Trump ha expresado su preocupación por los datos personales que maneja la compañía china de hasta 100 millones de usuarios estadounidenses que tienen perfiles en TikTok. Esto debido a que teme que la información personal de estos quede en manos del Partido Comunista Chino.

A pesar de lo anterior, pareciera que tanto TikTok como la administración estadounidense han llegado a un acuerdo para garantizar la permanencia de la red social en territorio norteamericano, aunque todavía falta un largo camino por recorrer para alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes.

ByteDance reportó en los últimos días que se han recibido más de mil solicitudes para acceder a los datos proporcionados por los usuarios.

Se trata de 1,768 solicitudes de diferentes compañías localizadas en varios países; sin embargo, recalcaron que de esas peticiones, 290 corresponden a agencias de fuerzas policiales en Estados Unidos, lo que representa un total del 16.4% de las solicitudes.