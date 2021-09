Muere Tik Toker hispano

Tenía 19 años

Seguidores y amigos se despiden de él

“Tu familia y amigos te extrañan”. Se da a conocer la muerte de un tik toker hispano a la edad de 19 años. El joven respondía al nombre de Gabriel Salazar y murió debido a un lamentable accidente automovilístico. Sus amigos le rinden un homenaje a su más grande amigo: “Es muy difícil hablar para nosotros sobre lo que él pasó”.

Relacionado

Fue el pasado 26 de septiembre cuando se dio a conocer que el joven Gabriel Salazar, un tik toker hispano de 19 años falleció trágicamente debido a un lamentable accidente automovilístico, en San Antonio Texas, y a pesar de que su muerte no se ha confirmado de manera oficial, amigo y familiares ya se despiden de él, así lo informó el portal The Sun U.S.

“Haría cualquier cosa para recuperarte”; Muere tik toker hispano de apenas 19 años

De acuerdo con el periódico estadounidense, fue uno de los amigos de Gabriel Salazar, el tik toker hispano que falleció a los 19 años, quien publicó tres homenajes en su página de redes sociales dedicados a él, en donde se despedía de Gabe, quien era conocido por artísticamente en su cuenta de Tik Tok por este nombre. El joven tenía al rededor de 1.3 millones de seguidores, y su user era @gabenotbabe.

En su primer homenaje, el instagramer Rickey Flores, amigo de este influencer, se despidió de él llamándolo como hermano, y posteriormente confesó que no sabía cómo sentirse con esta muerte: “Las palabras ni siquiera pueden explicar cómo me siento en este momento. Hombre, haría cualquier cosa para recuperarte ahora mismo, hermano”.