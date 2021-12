El tifón Rai ganó más fuerza, según los meteorólogos, con vientos sostenidos de 195 kilómetros (121 millas) por hora y ráfagas de hasta 270 kilómetros por hora (168 mph) a su paso desde el Océano Pacífico a las Islas Siargao. No había reportes inmediatos de daños o víctimas.

Un poderoso tifón golpeó el jueves el sureste de Filipinas, donde arrancó árboles y tejados de metal y provocó cortes de luz, en su avance hacia provincias donde ordenaron la evacuación de casi 100,000 ciudadanos que estaban en peligro , de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de New York Post y la agencia AP.

¿CÓMO HACEN PARA CUMPLIR CON PROTOCOLO CON MILES DE PERSONAS?

“Es imposible cumplir el distanciamiento social, será muy duro”, dijo Evardone a The Associated Press. “Lo que hacemos es agrupar a los evacuados por familias. No mezclamos a gente distinta en el mismo lugar como precaución”.

Unas 20 tormentas y tifones golpean Filipinas cada año. El archipiélago también se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de actividad sísmica, lo que lo convierte en uno de los países del mundo más propensos a los desastres. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Tifón Filipinas evacuación