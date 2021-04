AP cuenta que Alejandra Cano llevaba cinco años sobria, tras décadas de batallar contra la adicción a las drogas. Había tenido varios problemas policiales cuando consumía, mayormente por robar en tiendas. Pero esa fue su vida previa. Ahora Cano, de 46 años, era una madre soltera que trabajaba y vivía en un cómodo departamento del West Side de Chicago con sus dos hijos adolescentes. No veía a su padre ni su tierra natal desde hacía casi 20 años y decidió viajar a Chile en agosto de 2019.

La agencia de noticias AP reseña el caso de Alejandra Cano, quien pensó que no corría riesgo alguno en Estados Unidos porque tenía su ‘green card’, pero terminó en el grupo de los que pueden ser deportados.

Los arrestos llaman la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE), lo mismo que ciertas condenas. Las personas que no son ciudadanas pueden terminar siendo deportadas en lo que se conoce como “efectos colaterales”, algo parecido a la pérdida del derecho al voto y otros castigos civiles aplicados cuando alguien es condenado por alguna falta, explica AP.

Ese siempre fue un requisito en Illinois, pero Alejandra Cano asegura que su defensor público jamás le informó, algo que ocurre muy a menudo, según varios abogados de inmigración del condado de Cook que hablaron con Injustice Watch and Borderless Magazine.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Cook calcula que su personal representa a cientos de personas que no son ciudadanas, acusadas de algún delito, todas las cuales pueden sufrir “efectos colaterales”. Una nueva unidad de la defensoría pública abocada a los inmigrantes trata de evitar estas deportaciones por alguna infracción del pasado. Trabaja con defensores públicos, fiscales y organizaciones comunitarias, y trata de asegurarse de que los inmigrantes están al tanto de las consecuencias que pueden tener si negocian un acuerdo con los fiscales.

Los temas inmigratorios figuran prominentemente en los juzgados del condado de Cook, donde uno de cada cinco residentes nació en el exterior. Muchos de esos residentes viven en la zona metropolitana de Chicago, donde residen unos 480,000 extranjeros con permiso de residencia y unos 460,000 indocumentados, de acuerdo con un reciente estudio publicado por The Chicago Council on Global Affairs.

Tres de los cinco delitos por los cuales Alejandra Cano se declaró culpable entre el 2005 y el 2013 fueron por robar en tiendas. Esto puede ser castigado con la deportación. De haberlo sabido, ella dijo que lo hubiera pensado dos veces antes de subirse al avión. “Al menos hubiera contratado a un abogado de inmigración para que me ayudase a ver cuál era la situación”.

Delitos deportables

No está claro cuántos extranjeros que no son ciudadanos de Estados Unidos enfrentan cargos penales en el condado de Cook pues los tribunales no toman nota del status inmigratorio de los acusados. Un estudio interno llevado a cabo el año pasado por los defensores públicos de Cook señaló que esa unidad defendió a unos 700 extranjeros de más de 80 países el año pasado.

“El status inmigratorio de toda esta gente enfrenta consecuencias derivadas de esos delitos”, expresó la defensora pública del condado Sharone Mitchell Jr. En lo que respecta a qué tipo de delitos pueden motivar la deportación, las leyes inmigratorias son precisas y vagas al mismo tiempo. Los delitos deportables generalmente entran dentro de dos categorías: la de delitos graves con agravantes —como tráfico de drogas, hacer declaraciones impositivas falsas o no presentarse a una cita judicial— y delitos que involucran alguna inmoralidad.