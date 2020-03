Se trata la tienda hispana “La Estrella Food Mart” de Chamblee de Atlanta.

El popular Djcruzito Pulso Atl hizo la denuncia por Facebook Live sin miedo.

La tienda hispana cobraba ilegalmente dos dólares por cada producto comprando.

Un ciudadano mexicano no se quedó callado y denunció a una tienda hispana de los Estado Unidos por aumento ilegal en los precios de algunos productos, aprovechándose de la emergencia nacional por la propagación del coronavirus.

El denunciante es el popular Djcruzito Pulso Atl, quien realizó una transmisión por Facebook Live, a través del cual evidenció cómo la cajera de la tienda hispana le cobró dos dólares extras por cada producto compadrado.

La tienda hispana fue identificada como “La Estrella Food Mart”, ubicada en la ciudad de Chamblee Dunwoody Rd de Atlanta, a donde Djcruzito Pulso Atl, ingresó nuevamente para obtener la prueba de la especulación cometida.

Luego de realizar la compra y dejando claro que estaba cometiendo una infracción por incrementar los precios de los productos de manera arbitraria, el video fue colgado en la cuenta de Facebook de Djcruzito Pulso Atl, generando 5.1 mil reproducciones en cuestiones de minutos.

Foto/Captura MH

El video fue acompañado por un texto que relata la molestia de Djcruzito Pulso Atl, ya que no estaba de acuerdo con este tipo de comportamiento afectando a la comunidad de Chamblee Dunwoody Rd, donde la mayoría de sus residentes son hispanos centroamericanos.

“ATENCIÓN ESTE FACEBOOK LIVE, es para que no se dejen de esas tiendas hispanas que suben los precios arbitrariamente. Aquí la prueba de cómo en esta tienda, en Chamblee Dunwoody Rd “LA ESTRELLA”, sube los precios por la crisis que se vive en estos momentos”, es la denuncia que se puso viral en la red social.

El pasado 13 de marzo, Djcruzito Pulso Atl expresó su inconformidad de la siguiente manera.

Foto/Captura Facebook de Djcruzito Pulso Atl

“Voy a una tienda hispana a comprar algo para la noche de trabajo, y resulta que el dueño decidió subirles el precio a todos los artículos $2, es decir, si algo cuesta 3 dólares, ahora el costo sería de 5 dólares”, dice el comunicado.

Djcruzito Pulso Atl salió de la tienda con el comprobante de la compra realizada y aseguró que este delito será expuesto ante los medios de comunicación.

Asimismo, catalogó esta acción como una injusticia y un abuso, ya que no se pueden aumentar los precios en medio de una emergencia nacional por la pandemia.

La vendedora no se percató que su actuación era registrada a través Facebook Live, en una trasmisión en vivo y directo, acumulando más de 80 comentarios.

Foto/Captura Facebook de Djcruzito Pulso Atl

Como el de la señora Ligia Mendoza de Smith, quien cuestionó el aumento indiscriminado de los productos; “es una gente (La Estrella) aprovechadora, por lo tanto, hay que denunciar”.

El aumento ilegal de los precios de los productos es sancionado en los Estados Unidos con multa que oscila hasta los mil dólares.

