¿Estás sumergida en la culpa porque piensas que estás arruinando la infancia de tus hijos con tu carrera? ¿A menudo sientes que tus responsabilidades familiares están quitándote tu desarrollo profesional en ascenso? Ser una madre que trabaja tiempo completo puede llevar a sentimientos de confusión y estrés porque tu atención está dividida entre tu familia y trabajo.

Si encuentras más complicado que nunca el tener que hacer malabares entre las demandas de tu trabajo y las del resto de tu vida, no estás sola. El psicólogo Robert Brooks, PhD, y co autor de, The Power of Resilience: Achieving Balance, Confidence, and Personal Strength in Your Life, dijo a WebMd: “Mucha gente está teniendo más dificultades para encontrar el balance en su vida porque han habido recortes o despidos donde laboran”. Pero incluso si tú no tienes mucho control sobre las horas que tienes que trabajar, es importante sentir que estás dando tiempo de calidad a tu familia y a ti misma. Aquí hay 10 cosas que las mamás que trabajan hacen para crear más balance hogar-trabajo en su vida y rutina diaria.

1. Dejan ir la culpa

Como una madre y profesionista, no tienes tiempo de pensar mucho las cosas y hundirte en la culpa. Sigue tu instinto, asume tus elecciones, concéntrate en las prioridades de ese momento, y encuentra formas para ser más eficiente en ambos mundos.

2. No se niegan a sí mismas o al ejercicio

De acuerdo con un estudio en Human Resource Management, realizar actividad física diaria no solo mejorará tu salud, también puede ser la clave para mantener el balance hogar-trabajo. Las madres exitosas saben que cuidar de sí mismas ayuda a su eficiencia y productividad a largo plazo.