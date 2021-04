Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes: “Cada vez que entro a Instagram siempre aparece algo sobre ella, me da mucha tristeza .. No merecía morir así, gran mujer”, “increíbles sus recuerdos con la Diva de la banda, su hermosa sobrina son tan parecidas, pues obvio verdad si son familia”, “Qué bonitos recuerdos hermoso dueto y qué bonita voz tiene la tía Pita felicidades de verdad”. Archivado como: Tía Jenni Rivera cantando Pita Saavedra. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

“Como la ven somos una familia común y corriente, mi hermano el alto y guapo tiene un defecto: ser enojón y amargado, nos puso caritas a mis hermanos y a mí ¿por qué me puso de verde? Porque según tengo dinero, gracias a Dios me ha bendecido y ojalá siga bendiciéndome más para que me vista de verde y poder prestarle más, ja, ja, ja, ¿se acordó que le preste? Ay cuánta amargura, (Dios lo) bendiga y lo haga mejor persona, mejor ser humano, de corazón se lo pido y a mí el diablo no me quita mi paz para nada, ya él lo sabe y lo bendiga”, escribió la también mamá de Lupillo Rivera en su publicación. Archivado como: Tía Jenni Rivera cantando Pita Saavedra.

Pero lo que más le molestó fue que se metiera con su hermano Manuel: “Ya basta, yo tenía que salir a aclarar esto porque no es justo que te metas con mi hermano, esa foto la hice yo, métete conmigo, o sea no te conviene porque sabes que yo te puedo sacar muchos trapitos al sol”. Archivado como: Tía Jenni Rivera cantando Pita Saavedra.

“No la quiero y no la voy a querer nunca”

Al principio se observa a Jenni disfrutando de la playa, acompañada de sus familiares de parte de su madre, y fue cuando alguien le pregunta que ¿Quién tiene el cul… guango? a lo que la artista musical respondió “mi tía Luisa”. “Y mi papá lo sabe yo se lo he dicho, mi papá una vez me pregunto, ¿por qué tu madre no quiere a mi hermana?, no la quiero ni yo”, afirmó la Diva de la música.

Después Jenni Rivera aclaro porque no la quiere: “No la queremos porque es una diabla y porque es mala persona, es odiosa, no la quiero y no la voy a querer nunca, así le dije a mi papá”. Esto provocó que varios internautas realizaran distintos comentarios donde ubican a la tía Luisa Rivera, ya que su personaje apareció en la serie Mariposa de Barrio, que cuenta la vida de Jenni Rivera. Archivado como: Tía Jenni Rivera cantando Pita Saavedra.