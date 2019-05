Página

Prometedor combate a la vista: Pacquiao vs. Thurman.

El estadounidense dijo que hará que el filipino se retire.

“Jamás he tenido miedo de mi oponente”, aseguró Pacquiao.

Keith Thurman sigue considerando que Manny Pacquiao es una leyenda. Pero el monarca invicto de los welter advierte que pondrá fin a la carrera del también senador filipino.

Podría ocurrir. Después de todo, Pacquiao no es el favorito para la pelea del 20 de julio en Las Vegas por el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pero Pacquiao ha obtenido títulos en ocho categorías distintas durante 24 años en el boxeo. Y bien podría ocurrir que continúe con su carrera digna del Salón de la Fama si obtiene otro triunfo impresionante a los 40 años.

“He estado en el boxeo durante dos décadas y jamás he tenido miedo o me he sentido intimidado por mi oponente, así que estoy muy emocionado por esta pelea”, dijo Pacquiao el martes durante una conferencia de prensa en la que se anunció el combate, que se realizará en el MGM Grand Garden Arena y se difundirá por Fox en la modalidad de Pago Por Ver (PPV).

“Keith Thurman es el tipo de boxeador a quien uno puede respetar. Está invicto y esto me alienta más, me da más motivación para trabajar duro, como lo he hecho antes, en mis peleas previas contra grandes nombres en el boxeo”, dijo Pacquiao.

“Me aseguraré de estar al 100 por ciento y listo para la pelea, y vamos a ver quién es el más fuerte en el ring el 20 de julio. Va a ser emocionante, y eso me gusta. Me gusta no ser el favorito para esta pelea. Es divertido, y es lo que quiero”, agregó.

Lo que Thurman quiere es consolidarse como el rostro principal de una división sumamente competida. Será su primera pelea en pago por ver a pesar de que ostenta una foja de 29-0 con 22 nocauts. Es también una oportunidad para reivindicarse, tras lucir un tanto oxidado en enero, cuando superó por decisión a Josesito López.