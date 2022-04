A mediados de 2019 durante la Comic Con de San Diego, Marvel Studios tuvo un panel especial dónde anunciaría todos sus futuros estrenos. Thor: Love and Thunder fue programada para estrenarse en noviembre de 2021 pero por la pandemia de covid-19 tuvo que ser atrasada más de medio año.

Thor Love and Thunder: Este inicio de semana se ha dado a conocer el primer avance de la que será la película numero 29 del Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje Thor vuelve a la aventura en la cuarta entrega de su saga. El actor australiano Chris Hemsworth se encuentra listo para volver a la pantalla después de 3 años sin tener un protagónico.

Al inicio del primer avance de Thor Love and Thunder nos muestra al protagonista interpretado por el actor de origen australiano Chris Hemsworth caracterizado en su papel más icónico diciendo: “Mis tiempos como superhéroe ya han terminado”. Hay que recordar que la última vez que se le vio en una película de Marvel, fue en 2019 en Avengers: Endgame.

Durante la Comic Con d2 2019 se anunció que la actriz de origen israelí Natalie Portman regresaría a Marvel nuevamente en su papel de Jane Foster, el interés amoroso de Thor. De acuerdo con The Verge , el personaje que interpretará Portaman es Mighy Thor, una version femenina del Dios nórdico y poseedora del Mjolnir.

Fanáticos enloquecidos por el avance

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel se encuentran conmocionados por el primer tráiler de Thor Love and Thunder. A tres meses de su estreno no se habían tenido noticias del filme de superhéroes. Los seguidores de esta saga se han hecho presentes en las redes sociales para mostrar su emoción.

“Increíble tráiler transmite muchas emociones, se espera con ansias su estreno.” “Que emoción ver a Thor de nuevo, aún más junto a los guardianes de la galaxia.” “Nada más con ese soundtrack ya me erizaron la piel. No tengo duda que será una película absurdamente entretenida, no será la mejor seguro en cuanto a contenido narrativo, pero cómo entretenimiento estoy ansioso por ir por mis palomitas y reír, emocionarme, y solo vivir el momento. Gracias Marvel”