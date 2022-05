Un ex oficial de policía se declaró culpable de homicidio involuntario en el asesinato de George Floyd

Como parte del acuerdo de culpabilidad, a Thomas Lane se le desestimará un cargo de complicidad en asesinato no intencional en segundo grado

“Su reconocimiento de que hizo algo mal es un paso importante para sanar las heridas de la familia Floyd, nuestra comunidad y la nación”, dijo el fiscal del caso

Un ex oficial de policía de Minneapolis se declaró culpable el miércoles 18 de mayo de un cargo estatal de ayudar e incitar al homicidio involuntario en segundo grado en el asesinato de George Floyd, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, a Thomas Lane se le desestimará un cargo de complicidad en asesinato no intencional en segundo grado. Lane, junto con J. Alexander Kueng y Tou Thao, ya han sido condenados por cargos federales de violar deliberadamente los derechos de Floyd durante la restricción de mayo de 2020 que condujo a la muerte del hombre negro.

¿Qué consiguió Thomas Lane con su declaración de culpabilidad?

El estado recomendó una sentencia para Lane de tres años, que está por debajo de las pautas estatales de sentencia, y acordó permitirle cumplir el tiempo en una prisión federal. Todavía no ha sido sentenciado en el caso federal. El fiscal general Keith Ellison, cuya oficina procesó el caso, emitió un comunicado diciendo que estaba complacido de que Lane aceptara la responsabilidad por su papel en la muerte de Floyd.

"Su reconocimiento de que hizo algo mal es un paso importante para sanar las heridas de la familia Floyd, nuestra comunidad y la nación", dijo Ellison. "Si bien la rendición de cuentas no es justicia, este es un momento significativo en este caso y una resolución necesaria en nuestro viaje continuo hacia la justicia".