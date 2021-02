The Weeknd presenta espectacular medio tiempo en el Super Bowl LV

El famoso artista invirtió millones de dólares en que el show fuera como ‘el lo imaginó’

El artista canadiense tiene ‘el listón muy alto’ para superar la participación de las latinas Shakira y Jennifer López

The Weeknd presenta espectacular medio tiempo en el Super Bowl LV. El artista canadiense escogido para uno de los shows más visto en el planeta le invirtió de su dinero para dejar el show tal y como lo soñó.

En medio de un espectacular evento con fuegos artificiales salió de ‘en medio de las gradas’, algo nunca antes visto, interpretando su éxito “StarBoy” con un espectacular traje rojo, sumamente brilloso. además de camisa, corbata y guantes negros.

Humo de colores, bailarines y sus más exitoso temas llenaron el show de medio tiempo del Super Bowl en su edición 55. El famoso artista canadiense se ‘adentró’ en el escenario en medio de intensas luces y espejos, momento en el que aprovechó para ‘desaparecer’ y reaparecer en medio de fuegos artificiales al exterior.

El espectáculo de The Weeknd se torno sumamente romántico al interpretar su exitosa canción “Call out my name”. acompañado por decenas de violinistas.

El baile se apoderó del medio tiempo del Super Bowl, cuando The Weeknd cantó una de sus más famosas canciones, “Blinding Ligths”, en la cancha del Raymond James de Tampa en medio de cientos de bailarines y un espectacular show de luces.

La ‘cereza del pastel’ fue el final, donde The Weeknd terminó con un espectacular lanzamiento de fuegos artificiales y un primer plana de su cara de ’emoción completa’

¿Superó a Shakira y JLo?

Para muchos, la actuación del artista canadiense no superó la presentación del año pasado. “Mejor hubieran repetido en la pantalla el show del año pasado de Shakira y JLo”, comentó una usuaria de Twitter.