Encuentran muerto a actor de The Walking Dead en puente de Georgia

Moses J Moseley era uno de los zombies que acompañaban a Michonne, personaje interpretado por Danai Gurira ¡Terrible! El actor Moses J Moseley, uno de los zombies que acompañaban a Michonne, personaje interpretado por Danai Gurira, en la exitosa serie de The Walking Dead, fue hallado muerto en puente de Georgia. La policía investiga las circunstancias relacionadas con el fallecimiento del joven de 31 años de edad. De acuerdo con información de The Sun, el actor de TWD fue encontrado en el área de Hudson Bridge en Stockbridge, Georgia, según datos proporcionados por su familia. A la fecha, no se sabe cómo fue que el cuerpo de Moses J Moseley terminó en este lugar o si hubo algo turbio. Moses J Moseley, actor de The Walking Dead, estaba desaparecido Familiares del actor de The Walking Dead le dijeron a TMZ que desde el pasado domingo no tenían noticias de él, y a pesar de buscarlo por varios hospitales de la localidad, no pudieron encontrarlo hasta este miércoles que su cuerpo fue hallado en puente de Georgia luego de que reportaran a Moses J Moseley como desaparecido. Por su parte, Tabatha Minchew, manager del joven artista, se expresó de la siguiente manera: “Todos los que lo conocieron lo amaban. Una luz tan brillante en los ojos de todos”. Como se mencionó al inicio de esta nota, Moses era uno de los zombies que acompañaban a Michonne en esta exitosa serie. Descanse en paz.

Además de participar en The Walking Dead, el actor apareció en Watchmen Nacido el 23 de diciembre de 1990 en Aiken, Carolina del Sur, en Estados Unidos, el actor Moses J Moseley no solamente apareció en The Walking Dead, sino que tuvo destacadas participaciones en series como Watchmen y Queen of the South, así como en la película Volumes of Blood: Horror Stories. “Los amo a todos, son increíbles y muchas gracias por el apoyo. No tenía idea de que mi participación en The Walking Dead sería tan significativa y ha sido un gran honor poder ir a convenciones y conocer a diferentes fanáticos”, expresó en diferentes entrevistas el joven actor.

Se despiden de Moses J Moseley Con casi 9 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde realizó exactamente 500 publicaciones, Moses J Moseley se presentaba como actor y escritor, además de tener el siguiente lema: “El amor y la gratitud te harán libre”. Al darse a conocer la noticia de su muerte, que algunos portales la manejan como un suicidio, sus seguidores expresaron sus condolencias. “Descansa en paz”, “Esto es tan triste. Mis oraciones están con su familia, amigos y fanáticos”, “Te extrañaré, amigo”, “Descansa bien, Moe… No puedo creer esto”, “No tengo palabras. No puedo creer esto. Simplemente no puedo… Estoy tan devastado…”, “Estoy con el corazón destrozado, te extrañaremos”, “¡Estoy perdido! Esto realmente sacudió a la familia de The Walking Dead”.

Aseguran que el actor Moses J Moseley era más que un zombie en The Walking Dead Dentro de las múltiples muestras de cariño que recibió Moses J Moseley de parte de sus admiradores, destaca una que la hizo una fan que asegura que el actor era más que un zombie en The Walking Dead: “Este maravilloso ser humano nos fue arrebatado a pronto. Moses J Moseley fue reconocido por su gran papel en The Walking Dead como uno de los zombies, pero él era más que eso”. “Un actor tan talentoso, divertido para hablar y simplemente la persona más increíble que jamás hayas conocido. Recuerdo haberlo conocido en una de estas convenciones en las que estaba trabajando durante mis días de patinaje sobre ruedas y tuve la oportunidad de pasar el rato con esta persona increíble. Fue genial verlo en estas convenciones y hablar con él. Va a ser muy raro no verlo en esos eventos. Fuiste amado por mucha gente”.

The Walking Dead, ¿más viva que nunca? Al igual que la inmortalidad de los zombies de su trama apocalíptica, el universo de The Walking Dead supo mantenerse y expandirse a lo largo de 11 temporadas y más de una década. Ahora, su elenco se prepara para decir adiós, en 2022, con la llegada de su undécima y última entrega. “Es una historia muy grande y dará muchos giros, como lo hemos visto. Nos reinventamos cada ocho episodios, y serán tres sets de cada uno, 24 en total, donde pondremos a los personajes y a la audiencia a prueba y les daremos una épica y extensa despedida”, dijo Scott M. Gimple, escritor y productor de las series.

“Al final este show es acerca de ellos” “Vi los primeros seis episodios y amo tanto a nuestro elenco, a cada una de las personas en este panel. Cada uno trajo lo mejor de sí, y estoy muy emocionada de que puedan ver lo que todos estos actores maravillosos trajeron a estos personajes, a los que aman, porque al final este show es acerca de ellos, aunque los zombies y la acción hayan sido divertidos”, agregó la también escritora Angela Kang, durante el panel de la franquicia, en la edición 2021 de la Comic-Con San Diego. En el primero de tres cortes en que se dividirá la última temporada, que se estrenó el pasado 22 de agosto por AMC, personajes como Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol Peletier (Melissa McBride), Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) serán llevados al límite, y la tensión entre los dos últimos, el eje central de todo el desenlace, pues Negan asesinó a Glenn, pareja de Maggie, en la séptima etapa.

¿Habrá más temporadas de The Walking Dead? “En este punto, Negan está tratando lo más que puede para encajar en este grupo de personas, e iba muy bien hasta que Maggie regresó, y ahora es un juego nuevo para él, uno que está tratando de descifrar, pero creo que hay demasiada tensión entre ambos, así que veremos qué sucede”, adelantó Morgan, emocionado. “Eso será la temporada completa, lo que vamos a descifrar este año. Hay un sentimiento que se ha mantenido y probablemente pasaremos tiempo en ello, y es una locura. Honestamente, ha sido la mayor diversión que he tenido en el show en términos de navegar y cruzar este océano entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer”, explicó una entusiasta Cohan (Con información de Agencia Reforma).