Dwayne Johnson y su familia dan positivo por coronavirus.

El actor, su esposa Lauren, sus dos hijas y han dado positivo al test de COVID-19.

“The Rock” aseguró en un video que su prioridad número uno en la vida es proteger a su familia y sus seres queridos.

El actor Dwayne “The Rock” Johnson, una de las celebridades más importantes de Hollywood anunció en su cuenta de Instagram que él, su esposa y sus dos hijas dieron positivo al test de coronavirus.

Fueron “de dos semanas y media a tres” de lucha, pero ahora ya pasó todo y decidió abrir su corazón a los millones de seguidores en todo el mundo que lo acompañan.

“Este virus que es tan increíblemente implacable e implacable y es insidioso”, dijo Johnson en su video.

“Puedo contarles que esta ha sido una de las cosas más difíciles y desafiantes que nunca hemos tenido que soportar como familia”, dijo Johnson en un vídeo en su cuenta de Instagram.

“He pasado por algunos problemas en el pasado, me golpearon y me patearon el trasero con algunos desafíos”, dijo. “Pero dar positivo por COVID-19 es muy diferente a recuperarse de lesiones desagradables, o ser desalojado o, incluso, estar arruinado, lo que he me ha pasado ya lagunas veces”.

“La razón por la que siento que esto es diferente es que mi prioridad número uno es siempre proteger a mi familia”, aseguró “The Rock”.

“Ojalá hubiera sido yo el único positivo, pero no fue así, fue toda mi familia, así que eso fue un golpe duro. Pero estoy feliz de contarles que estamos bien. Estamos ya casi al final (…)”.

“Ya no podemos contagiar y, gracias a dios, estamos en buen estado de salud. Hemos superado el COVID-19 y estamos más fuertes y más sanos”, dijo.

“Estamos contando nuestras bendiciones en este momento, porque somos muy conscientes de que no siempre es el caso de que te encuentres al otro lado de haber pasado con éxito el COVID-19”.