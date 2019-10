Página

The Real Mexican Vittles deambula por Georgia agasajando paladares con sus delicias.

Propiedad de Helio I. Bernal, este negocio nómada deleita a todos.

Bernal construyó un carrito móvil y comenzó a llevar TRMV a festivales, eventos privados y cervecerías artesanales.

En los últimos años, Atlanta ha visto un florecimiento de restaurantes “pop-up” que ofrecen sus sabrosas propuestas temáticas en lugares privados o festivales. Uno de esos negocios nómadas es The Real Mexican Vittles (TRMV) del joven empresario Helio I. Bernal.

A Bernal, de 30 años, se le ocurrió la idea de su negocio mientras trabajaba en la distribuidora El Jarocho, empresa de su padre Helio Bernal.

“Me aventé a las artes culinarias sin saber nada, pero trabajé para mi padre por más de 10 años en la industria de la comida. He sido comprador, vendedor y he manejado financieramente una empresa dedicada al área de comida”, explicó Bernal. “Hace dos años y medio nació la oportunidad de crear The Real Mexican Vittles, y me di cuenta de que a la gente le ha encantado”, agregó.

Motivado por su espíritu emprendedor, Bernal fundó en abril 2017 The Real Mexican Vittles, especializándose en tres platos básicos: tacos, tamales y esquites.

“Empecé muy simple, con tacos de asada y al pastor, tamales de pollo y puerco y esquites. Uso la mejor carne y los mejores productos tanto de México como locales”, dijo el empresario que nació en Chicago en el seno de una familia mexicana de Veracruz y que reside en Atlanta desde 1999.

Bernal construyó un carrito móvil -como los que hay en las calles de México- y comenzó a llevar TRMV a festivales, eventos privados y cervecerías artesanales como Red Hare Brewing Company, Ironmonger Brewing y Arches Brewing, con quien se ha aliado para marinar sus platos con las cervezas de esas fábricas.

La inspiración de la comida de The Real Mexican Vittles

Bernal, que estudió Negocios y Finanzas, admitió que ser un neófito en la cocina no fue impedimento para crear TRMV, y que su abuela materna Teresa y su mamá Zoila le dieron clases de cocina.