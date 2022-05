Inauguran The Little Book Spot en Plaza Las Américas

En Plaza Las Américas fue inaugurada The Little Book Spot.

La educadora Nury Castillo Crawford hace realidad otro de sus sueños.

The Little Book Spot ofrece una amplia variedad de literatura infantil.

Con la apertura de su librería The Little Book Spot, la educadora, autora y emprendedora Nury Castillo Crawford hace realidad otro de sus sueños y así solidifica su rol de promotora completa de la cultura y literatura, no solo en español sino bilingüe y multilingüe en Georgia.

Castillo Crawford inauguró The Little Book Spot el pasado 30 de abril –justo en el Día Nacional de las Librerías Independientes- con la participación de Verónica Maldonado Torres, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia y de Martha Alanís, la autora del libro infantil bilingüe ‘I am American. Soy Mexicana. Soy Me’.

Dentro de Plazas Las Américas

“Estoy muy contenta de la apertura de nuestra librería, cuya visión es proporcionar recursos de alfabetización tan diversos como nuestra comunidad. Ofrecemos libros bilingües en una variedad de idiomas como inglés, español, vietnamita, coreano, italiano y francés”, mencionó la emprendedora y autora.

The Little Book Spot, situada dentro del centro comercial Plaza Las Américas en Lilburn, ofrece una amplia variedad de literatura infantil, incluyendo los libros publicados por Castillo Crawford como ‘3,585 Miles to Be an American Girl’ y ‘Sofia and Vivi: A Bilingual Children’s Book: Big Sister’.