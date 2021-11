Los meteorólogos aun no han determinado la trayectoria y la extensión de la tormenta, pero sí han previsto que genere una fuerte caída en las temperaturas y que traiga intensos vientos, en especial durante los primeros días de la semana, es decir, lunes y martes.

No solo es el clima frío. Una tormenta en el estado de Washington dejó un desaparecido y cerca de 50 mil personas sin energía eléctrica. Las autoridades explicaron que se trata de una enorme columna de humedad sobre el Pacífico que se extiende hacia Washington y Oregón, provocando intensas lluvias en la región.

Tormenta en Washington y cerca de 50 mil sin energía

Este río atmosférico trajo mucha lluvia y provocó serias inundaciones. De hecho, el lunes, cuando la tormenta alcanzó su punto más intenso, aproximadamente unos 158,000 habitantes se habían quedado sin luz. A pesar de que las condiciones mejoraron levemente, todavía 50,000 personas permanecen sin el servicio.

En medio de las condiciones inclementes, las autoridades trabajaron para poder reabrir los carriles sentido sur de la Interestatal 5 cerca de Bellingham, Washington, pero no han logrado despejar la vía en sentido norte, informó este martes la agencia The Associated Press.