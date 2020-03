La cantante y actriz mexicana enciende las redes sociales al más puro estilo de JLo

Thalía postea en su cuenta de Instagram: “¡[email protected] atrevida aunque sea en foto!”

Su esposo, Tommy Mottola, le pregunta: “¿Esta noche?”

Una imagen de infarto fue la que compartió la cantante y actriz mexicana Thalía, esposa de Tommy Mottola, en su cuenta oficial de Instagram, al más puro estilo de Jennifer López (JLo), en la que aparece con un atuendo de lo más sensual y una pose muy sugestiva.

Hasta el momento, la fotografía tiene más de 260 mil “Me gusta”, entre ellos de su esposo, quien le pregunta a Thalía: “¿Esta noche?”, lo que puso a pensar a más de uno que es lo que pasará entre ellos.

La cantante y actriz mexicana escribió el siguiente texto para acompañar su publicación: “Tímida no soy tímida no. ¡[email protected] atrevida aunque sea en foto! ¿Y tú? ¿Eres [email protected]?”.

Aparte del like de su marido, más famosos reaccionaron a esta sexy fotografía, entre ellos, los actores Mauricio Ochmann, Violeta Isfel y Alexis Ayala, así como José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, y las cantantes Yuri y Lidia Ávila, del grupo musical OV7.

Pero de las reacciones que más llamaron la atención, fueron las que provocó la pregunta que le hizo Tommy Mottola a su esposa: “Hoy toca mi Thali”, “Uy, demuestra lo yegua que sos en la cama“, “¿Por qué no? Por supuesto, nena!!!”, “Se parece a Jennifer López (JLo)”, “Belleza su esposa”, “Consigue tus pastillas, las necesitarás”, “Suertudote!!!”.

Un usario no se quiso quedar con las ganas de darle una recomendación al esposo de Thalía, quien actualmente tiene 70 años de edad: “Upa, jajaja, Tom, y come bastante para que tengas fuerzas porque lo que te va a tocar no es fácil, jajaja, toda una potra salvaje, jajaja, hermosa pareja, Dios me los bendiga siempre”.

Por otra parte, Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, no dudó en escribirle “Wow” a la cantante y actriz mexicana, y una usuaria le hizo la siguiente observación: “Aquí tú y Thalía se parecen. Muy bonitas las dos”, a lo que otra internauta se expresó así: “Ay, no seas así, tampoco le mientas de esa manera tan extrema @keniaontiverosoficial es una señora carismática, pero jamás se va a parecer a la emperatriz de la belleza, la reina @thalia”.

Otra admiradora le dijo a Thalía: “Te pareces a Jennifer López (JLo) en esta foto. Bellísima”, por lo que otros usuarios también dieron su opinión:

“Iba a decir lo mismo”, “Es que se quiere parecer a ella”, “Todo le imita, la personalidad hasta el vestuario, nada original la señora”, “Eso es verdad, ella nunca ha sido original”, “Le faltan como 14 libras de cadera”, “Pero da la casualidad que todo, desde las extensiones hasta las botas es parecido a a JLo”.

Hubo también quien defendió a la cantante y actriz mexicana: “Thalía es mucho más bella, siempre lo fue y ahora más”, “Ya hubiera querido JLo tener la cara de Thalía”, “Thalía es más bella”, “Y a JLo le faltan dos libras de belleza, algo que a Thalía le sobra… Jajaja, de hecho, ella es más bella que Shakira y Jennifer López juntas”.