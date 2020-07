Thalía descubre una ¿señal en su café?

La cantante y actriz mexicana jamás se imaginó lo que descubriría

“Es un corazón, según yo, o la cola de una ballena metiéndose al mar”

¿Señal en un café? La cantante y actriz mexicana Thalía jamás se imaginó lo que descubriría en su bebida y no dudó en compartirlo con sus admiradores y fanáticos de su telenovela Marimar.

A punto de llegar a las 4 mil reproducciones, este video se puede observar en la cuenta de Instagram de Univisión Famosos y dice: “26 años después del estreno de ‘Marimar’, Thalía ve su personaje hasta en el café”.

“A ver, bellezas, miren mi café, ¿ok?, miren cómo me salió ahí”, expresó Thalía mientras enfoca a su bebida, la cual da la impresión de tener una figura que le trae bellos recuerdos.

A continuación, mostró su desayuno que incluía chía, coco, fruta y, por supuesto, café, sin imaginar que al terminar su bebida, notaría una figura que trató de identificar.

“Es un corazón, según yo, o la cola de una ballena metiéndose al mar, ¿qué piensan?”, les preguntó a sus seguidores, quienes no dudaron en expresarle que se trataba de las aletas de sirena de Marimar, telenovela que protagonizó junto al cantante y actor Eduardo Capetillo, quien fuera su compañero en el grupo musical Timbiriche.

Su recordado personaje se robó la atención al ser objeto de varios montajes sobre el café que preparó.

“Cintura de avispa a 10 manos”

Y si se creía que el mundo del espectáculo se trataba únicamente de glamour, no es así, ya que Thalía no dudó en mostrarle a sus más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram un video revelador.

A punto de llegar a un millón de reproducciones, la cantante y actriz mexicana, quien está casada con el empresario Tommy Mottola, escribió en esta publicación lo siguiente:

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredara y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto ‘reloj de arena’, logramos el look que utilicé en uno de los sets del video de #estoysoltera. Y ese final inesperado se coló en la edición”.

A pesar de lo incómoda que se encontraba al momento que le realizaban todo este look, Thalía se lo tomó con gracia, a tal grado de gritar “ten hands, ten hands” (“diez manos, diez manos”).

Pero lo que nadie esperaba, fue la petición que hizo la cantante y actriz mexicana casi al finalizar este video: “Mira, necesito brillo aquí en las chi… que brillen”.

“Wow, mejor que nunca”, “No necesitabas de brillo en las chi… porque tú brillas siempre, mi reina”, “Me encantó lo último!!! Necesito brillo en las chi…!!! Que brillen!!!”, “Cinturita hermosa”, “A cualquiera haces que se le pare el corazón”, “Dios mío, una súper cintura”, expresaron algunos admiradores de Thalía.

