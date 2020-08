Thalía sufrió el embate del Huracán Isaías y grabó un video de lo que provocó en su mansión

La mexicana quiso tener el mejor humor para grabar su casa y como ‘voló todo’ pero le salió al revés

Los comentarios para Thalía fueron desagradables por su ‘insensibilidad’

El paso del Huracán Isaías dejó muchos daños y víctimas por su intensidad en EE.UU. pero ahora fue Thalía a quien le tocó la embestida del fenómeno y por medio de un video recopilado en la cuenta de Instagram de Univisión Famosos se pudo ver lo que sucedió en la mansión de la cantante mexicana a quien después le tocaron críticas muy desagradables.

En plena temporada de huracanes, Hannah e Isaías, ya han hecho de las suyas en territorio americano y ahora le tocó a Thalía, quien desde hace algunos años reside en EE.UU. y tiene mansiones en Nueva York, Miami y Connecticut, siendo esta última la que sufrió el ‘golpe’ del clima y en unas historias de Instagram, la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ quiso compartir lo que sucedió.

“Este huracán… este huracán ha llegado… ha llegado, ha llegado un huracán… todo voló, voló todo… todo, árboles y cosas y basura, ah!”, fue lo que dijo Thalía mientras caminaba por la alberca mostrando el piso mojado, las hojas de los árboles por todos lados, lámparas de jardín dentro de la piscina y ella narrando con cierto buen humor, algo que no fue bien considerado por las personas y mucho menos por lo que estaba por pedir….

Como existen muchas personas que para aliviar su tensión piden comida o se refugian en la cocina, pues Thalía no pensó dos veces que después del embate del huracán Isaías a su casa, ella necesitaba unos tamales y por eso hizo una petición a sus seguidores:

“Después de que ha pasado un huracán aquí donde vivimos ¿saben de qué tengo ganas? De unos tamales de fresa con atole de cajeta o atole de limón, no saben lo que se me antoja, así que si saben unas recetas, manden a ver si me doy por ahí un clavado en la cocina”, fue lo que dijo Thalía, sin esperar las reacciones de sus fans.

De insensible y ridícula no la bajaron: “Eso no es nada, hay gente que se quedó sin techo, árboles de raíz caídos en sus casas y esta sale está con eso”, “un dañito fue que le hizo con todos esos millones que tiene puede arreglarla”, “Para ella es una broma chequen sus tonos de voz sin contar con el contenido lleno de banalidad y estupidez en Monterrey México hubo muertos y ella sale con esto”, “Hay madre eso no es nada a lo ocurrido a muchas personas que quedaron sin techo, sé más humilde”, “Estoy por creer que ella no sabe que postean estos vídeos, porque nadie que es millonario se atrevería a mostrar esto. Es como un insulto a aquellos que perdieron todo a su paso. Cómo me gustaría no ver más a esta prepotente en las redes. Esta es millonaria sin ninguna clase”.

