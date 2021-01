No pasó mucho tiempo para que varios famosos le expresaran su apoyo a la cantante y actriz mexicana en este momento tan complicado, entre ellos la conductora cubana Lili Estefan , los cantantes Napoléon y Ana Bárbara y el actor mexicano Ernesto Laguardia.

La intérprete de temas como “No me acuerdo”, “Lindo pero bruto” y “El próximo viernes” confesó que por ahora no pueden dar más detalles de lo que pasa con la salud de su abuela, pero que si quisieran pedir una oración por ella.

“Yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud”, expresó Laura Zapata, quien aprovechó para agradecer el apoyo recibido y aclarar que no ha podido atender a varias personas por este motivo.

“Ayer me practicaron la prueba PCR para determinar si tenía Covid-19 y mis resultados son negativos. A Dios gracias. Ya puedo estar con mi abuela”.

“Así la encontré”

Pero no todo podía ser felicidad, ya que la hermana de Thalía compartió en su cuenta oficial de Twitter las condiciones en las que encontraron a su abuela:

“Ella es mi guerrera y la amo!!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del Covid-19. Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré”.

En otros tweets, Laura Zapata dijo lo siguiente: “Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras de cúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”.

“No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya!!! Pagas para que la atiendan en capelo. Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía”.