Sabrina y Matthew, hijos de Thalía y Tommy Mottola, fueron duramente criticados por no hablar en español

Hace días, se le concedió la estrella número 2676 al magnate en el Paseo de Hollywood

Lili Estefan entrevistó a los hijos de Thalía y todo salió mal

Hace algunos días, se develó la estrella de Tommy Mottola, esposo de Thalía en un elegante evento en el Paseo de la Fama en Hollywood, a donde asistieron sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew para formar parte de tan especial momento para su papá, pero desafortunadamente las cosas no salieron del todo bien.

Entre los invitados en dicho acto, estuvieron Emilio y Gloria Estefan, fanáticos de Thalía y su esposo, así como la tan querida Lili Estefan, mejor amiga de la cantante mexicana y muy cercana desde hace años de la pareja.

Sin embargo, al momento de realizar un enlace para las cámaras del programa ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan quiso entrevistar a los hijos de Thalía para que expresaran su sentir hacia su padre, pero las cosas no salieron tan bien como se esperaba.

Y es que, ‘La Flaca’ primero entrevistó a Sabrina Sakaë quien iba muy elegante con un vestido negro y su cabello suelto y al momento de felicitar a su papá Tommy Mottola y darle un beso y un abrazo, fue sorprendida por Lili Estefan.

“Sabrina ¿estás feliz?”, preguntó Lili Estefan a la pequeña de 12 años y ella incómoda respondió en inglés: “Yeah (Sí), I’m really happy (estoy muy feliz)”, pero de inmediato Tommy Mottola le indicó que hablara en español, por lo que la pequeña casi adolescente se puso nerviosa.

“Estoy feliz… I’m just really happy…”, volvió a repetir Sabrina mientras Tommy Mottola le decía “en español” y Lili Estefan la cuestionaba: “estás muy feliz ¿por qué?”, pero la hija de Thalía ignoró las indicaciones de su papá y comenzó a hablar en ingles.

“Because it’s a very special day today, it’s a celebration (Porque es muy día muy especial, es una celebración)”, aseguró la pequeña, mientras Lili la confronta: “Si todos estamos hablando en español ¿por qué no me hablas en español?” y la hija de Thalía contesta: “Estoy bien”, para hacer reír a ‘La Flaca’.

Aunque Thalía no estaba presente al momento de la entrevista, sí lo hizo Matthew, su otro hijo quien solamente se limitó a decir: “What she said (lo que ella dijo”, en clara mención a las palabras de su hermana Sabrina, lo que provocó carcajadas en Lili Estefan y Tommy Mottola.

Sin embargo, al momento de pedirle a Tommy Mottola que hablara en español, el magnate tampoco habló mucho, pues sólo se limitó a decir: “Gracias, estoy muy feliz”.

Y como ya es costumbre, la gente no perdonó dicha situación y todos recibieron fuertes críticas:

“Los latinos siempre de arrastrados en EE.UU y sus países de origen en el caos y la miseria”, “Thalia se sentía cómo que si le volvieran a dar una estrella le robó el show al marido”, “Los hijos no hablan español????? Cualquiera pensaría que son bilingües pero no”, “Vive con una latina y no ha aprendido ha hablar nada de español este señor ni gracias pudo decir”, “Y los hijos ni español saben Thalitrump no les enseña, que se puede esperar cuando ni a su propio país en México los lleva de vacaciones”, “Pero como lo hijos de THALIA no hablan español? Porque?”, comentaron.

Pero también en otras ocasiones se han visto expuestos los hijos de Thalía y aquí te los presentamos.