Thalía presume su figura

La famosa artista mexicana lucío un sexy y ajustado vestido

Desató los comentarios y hasta las críticas de la gente

Thalía hace ‘maldades’ en un vestidito super ajustado y escotado.

La artista mexicana derrochó sensualidad al aparecer en un vestido muy ajustado al cuerpo.

El brillante atuendo no solo era de falda corta, que le permitía exhibir sus piernas, sino que era realmente escotado, por lo que destacaba toda su figura.

“Lista para la fiesta. Pa’ la calle a hacer maldades”, escribió la cantante junto a la foto que publicó en su cuenta personal de Instagram.

Como era de esperarse, sus seguidores corrieron a alabarla.

“Tan bella, Dios mio sigues igualita”, “Regia, la reina”, “Estás hermosa”, “PERFECTA”, “La Diosa de la belleza”, “Cinturita”, “Bombón”, “Stunning”, “El físico más privilegiado del planeta”, “Como una portada de revista”, “Tú estás de impacto”, “Guau!! Qué guapísima y cuerpazo”, “Cuerpower”, fueron algunos de los piropos que recibió la cantante.

“Siempre arrasando”, dijo un seguidor haciendo uso de la propia letra de sus canciones.

Sin embargo, no todo salió bien para la cantante.

Thalía luce extraña la noche del vestidito

En un ‘selfie’ tomado y publicad0 la misma noche por la cantante, empezaron a llover las críticas.

“Quién es?”, preguntó Angelicana. “x5 pensé que solo yo la veía como que no sé”, le respondió una seguidora.

Algunos incluso la compararon con Ninel Conde y otras famosas.

“Por un momento pensé que era Ninel Conde”, “Te pareces a Ninel Conde”, “Eres igual a Jennifer López!!”, “Mire 2 veces, creí que es Ninel Conde”, “Se ve como Khloe Kardashian”, “Pensé que era Ninel Conde”, le comentaron.

“No se parece a ti”, “Qué distinta pareces”, “Irreconocible”, “No se parece” “Es Thalía? Casi no la reconozco”, “Y esa es Thalía?? No se parece”, dijeron varios sorprendidos.

“Eres Thalía? No me gusta este maquillaje para ti, realmente no pude reconocerla!”, “Ese maquillaje no tiene nada de freshhhh”, indicaron un par de fanáticos insinuando que se trataba del maquillaje.

“No te pareces a ti. Mucho filtro tal vez porque te vez muy vieja”, dijo otro pensando que podría ser el filtro de la foto.

Hasta que algunos argumentaron que lucía diferente por la cantidad de tratamientos estéticos a los que se ha sometido. “Te pusiste 👄, verdad??”, le preguntaron.

“Ya estás quedando como Lizh Vega, la cubana que las cirugías le transformaron su cara”, le escribió Josear.

“Era mucho más hermosa antes sin tantas cirugías, ahora no parece ella.”, agregó Marisa Rojas.

¿Como luce Thalia en su brillante vestidito? ¿Luce como ella con ese maquillaje?

Resurge video de cuando Thalía confirmó amorío con Fernando Colunga (VIDEO)

Thalía amorío Colunga. En una en entrevista, la famosa cantante y actriz mexicana, Thalía confirmó lo que muchos sospechaban de ella y de Fernando Colunga y de inmediato en las redes comenzaron a opinar a respecto.

Fue a través de un video en las redes sociales que la hoy esposa del magnate Tommy Mottola, descubrió algo de su pasado y del que todo mundo hablaba, pero sin confirmarse.

Como se recordará, Thalía y Fernando Colunga fueron protagonistas en varias de sus novelas y ese mismo amor que derrocharon en la pantalla, se sospechó que se trasladaba a la vida real, pero sin que nunca se oficializara.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Fue hasta que se desveló esta entrevista que la cantante decidió poner fin a todas las habladurías y rumores y dejo a todos con la boca abierta, información sobre los amoríos de Thalía antes de casarse con el magnate se pueden ver en algunos portales como en La República.

Al inicio de la entrevista que empezó a circular en el 2018 la periodista Mayra Saucedo le dice que si es coqueta a lo que la actriz le responde que es apasionada y sí, coqueta.

Al preguntarle si era un a mujer plena y si le hacía flato algo más en su vida, la actriz y cantante atinó en decir: “Me hace falta más tiempo, para muchas cosas, de pronto hace falta”.

-¿Pero si te das tu tiempo para tener tu pareja?-, le preguntaron.

-“Sí, obviamente y sí me lo doy eh”.

-¿Cómo va la relación con Fernando Colunga?

-“Muy bien, muy bonita, estamos cerca, muy cerca”.

-Ya estamos en el chisme Thalía, perdón, pero, ¿Cuándo se quieren casar?

-Ah, no, yo no me quiero casar, no, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero yo no me quiero casar, ahorita, tenemos que dedicar el tiempo a lo que tenemos ahorita, más adelante, en algún momento cuando Dios lo mande vendrá ese momento”.

-¿Te imaginas tu en un futuro como mamá, con niños?

-“Claro, pero con muchos niños”.

-¿Cuántos quieres tener?

-“Yo quiero tener como tres, o como cuatro, yo quisiera tener muchos hijos, porque no sé, yo lo veo con mi mamá, ella tuvo cinco hijas y ella nunca está sola”.

El video de la entrevista tiene una duración de poco mas de 11 minutos y medio y varios comentarios en la plataforma de Youtube, por lo que muchos usuarios hicieron comentarios al respecto.

Los usuarios de Youtube comenzaron a especular los motivos del porqué Thalía dejó a Fernando Colunga y se fue con otro hombre, en este caso su actual esposo Tommy Mottola.

Es así como comenzó una lluvia de comentarios sobre esta situación que se desveló con el video de la entrevista a la actriz y cantante Thalía.

