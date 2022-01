Fue mediante el portal de Erizos que se comenzó a difundir que Alfredo Díaz Ordaz habría agredido físicamente a Thalía en el Baby’ O lo cual reveló Martha Figueroa durante un programa de televisión. De acuerdo con el portal la guapísima Thalía tuvo un romance con el hijo del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y siempre estuvieron en el ojo del público.

Pero ahora todo es muy diferente y la situación que marcó la vida de una de las cantantes mexicanas más aclamadas ha resurgido luego de que una periodista reconocida ofreció una entrevista para el programa de Miembros al Aire, no creerás lo que la guapísima Thalía sufrió dentro de un romance, aquí los detalles.

La fuerte revelación que Martha Figueroa lanzó al aire

Supuestamente Martha Figueroa entre otras personas intentaron defender a la cantante pero para eso Thalía comenzó a decirles que no se metieran, ya que era asunto de ella. La periodista recordó que el hijo del ex presidente era quien la estaba jaloneando muy bruscamente y generó que el resto de los conductores opinaran al respecto.

La pareja tenía 20 años de diferencia y por sí no lo sabías fue él quien le produjo los primeros discos a Thalía cuando decidió dejar Timbiriche, en ese entonces, la familia de Díaz Ordaz no estaba contenta con la boda entre ambos por el notorio cambio de edad, pero para buena o mala suerte la boda no se llevó a cabo ya que Alfredo falleció. Archivado como: Thalía fue jaloneada expareja.