Rápidamente los comentarios para la cantante mexicana aparecieron: “No concuerdo contigo.. sorry deben la familia hacerse cargo de la familia..nadie la cuidara cómo debiese…hijos nietos sobrinos … Familia .. tienes hijos y eso es lo que les enseñarás…cuando tú estés mayor …al igual te llevarán a esos lugares …total están acostumbrados”, “Si la abuelita ncsita cuidados especiales y la unidad te los ofrece no veo mal que la hayan llevado ahí, lo malo es que cobren tanto dinero y no la atiendan como debe de”, “Que Dios cuide a su abuelita mi Thalia en oración por ella”, “Por la edad de la señora y por la pandemia no la pueden estar moviendo de aquí para allá! Si ubican no?”, pero no contaban con lo que haría Laura Zapata.

Ahora, días después de que denunciaran estar al pendiente de lo que ocurría en la casa de asistencia, Thalía vuelve a estallar en Twitter publicando el siguiente mensaje: “No entiendo por qué en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta de que se siente mal? Pasó la noche en 1 grito de dolor y todo por que ‘Tienen que mandarnos un email solicitándolo’, Por favor, en ocasiones se reacciona por amor! No le hagan daño”. sentenció.

Laura Zapata hizo un escándalo y hasta denunció una muerte en Twitter a raíz de lo que se enteró que le hicieron a su madre en la casa en la que está recluída para su cuidado, que dicho sea de paso, según comentó, cobran 100 mil pesos el mes (alrededor de 4 500 mil dólares).

En una serie de mensajes de Twitter expresó: “Buenos días, comento: mi abuela pasó la noche en un grito. La Dra. externa ordenó una gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron pues necesitaban esto en un correo por escrito. La Dra. familiar de aquí no responde, la Directora-dueña tampoco. Todos nos han quitado comunicación…”, escribió la actriz.

Después siguió con revelaciones más fuertes: “El Dr. responsable no viene, no está presente. Me han cortado el Wi-fi, ayer dejaron a la licenciada que hacía diligencia para la Fiscalía afuera por 4 horas y no recabaron mi firma y obvio no se logró la diligencia, y lo más triste es que murió la otra paciente que tenía escaras. La sacaron el sábado y ayer lunes murió con los suyos, está sucediendo aquí…”, manifestó molesta Laura Zapata.

Además hizo públicos los nombres de funcionarios y responsables de dependencias públicas para meter presión y lograr que las autoridades les hagan caso y acudan a verificar la situación de los ancianos de la casa donde se encuentra la señora Eva Mange, de 103 años de edad.

La gente manifestó sus comentarios en los mensajes de la villana de telenovelas: “Yo también me saldría de allí con mi abuelita para atenderla lo mejor posible y seguiría todo el proceso legal en mi casa. Esa gente no tiene escrúpulos”, “Lo que quieren es que se salga para después no hacerse responsables de nada, saliendo del lugar pierde Laura, por eso es que se ha mantenido firme ya que ellos son responsables de las condiciones de su abuelita, prácticamente están secuestradas a voluntad propia. FATAL”, “Estamos muy enojados con la injusticia con las personas que están supuestamente viviendo su “edad de oro” y en un lugar de paga y muy caro…”, “Son unos criminales, tienen que pagar y cuando sea el momento exponer el nombre en donde se encuentran. Esto ya no puede seguir pasando. ¡Son seres humanos y merecen respeto!”, “Yo pienso que es muy delicado trasladar a un paciente de esa edad, con escaras, y la situación de COVID que vivimos, y debe haber una razón médica muy fuerte para que siga ahí. No creo que Laura, Thalía o las otras nietas no hayan intentado sacarla ya”.

Archivado como: Thalía y Laura Zapata estallan por lo que le siguen haciendo a la señora Eva Mange, abuela de la cantante