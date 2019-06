Página

Thalía demostró que es muy ‘pocas pulgas’

En cuanto le hice la primera pregunta me ‘puso un alto’

Thalía me demostró que es una mujer poderosa y al tocar el tema de Obama sería mi última pregunta

¿Thalía furiosa conmigo? Yo venía de Estados Unidos, después de estar seis meses como inmigrante en California. Estudié inglés y al regresar a México en el 2009 me contactaron de Playboy, un querido amigo era el nuevo director. Él me propuso hacer entrevistas para la revista más buscada por hombres. Yo no me la creía y más porque me encargaría de la sección ’20 Preguntas’, algo que durante décadas muchos artistas y personajes de renombre habían pasado por ahí.

El primer objetivo era entrevistar a Thalía. Sin embargo los que trabajamos en el periodismo, sabemos que no es nada fácil. Entrevistar a Thalía es como tratar de entrevistar a Maluma, se cotizan demasiado.

Durante meses hablé y me contacté con amigos, con ejecutivos de la disquera de Thalía, Sony Music. Al principio me dijeron que tendría que esperar. Pero insistí demasiado, hasta que un día recibí el correo que tanto esperaba. Era la jefa de prensa de Sony Music, me dijo que la entrevista se realizaría, pero que solo tendría 5 minutos y solo sería vía telefónica. ¡¿5 minutos para 20 preguntas?! , eso no me alcanzaría ni para la primera pregunta. Sabía que no podía rechazarla, así que le dije “claro”.

Me preparé durante días antes de la añorada entrevista, investigué e investigué, no dormí en varias noches. Y muchos me preguntaban por qué hacer una entrevista o prepararla lleva tanto tiempo… es sencillo, Playboy es una revista la cual exige que sus preguntas y sus reportajes no sean comunes, esto quiere decir que sean preguntas fuertes y no de cosas banales, así que la idea es que se aborden temas de política, de la desigualdad social… algo que a la mayoría de los famosos no les gusta… Thalía no fue la excepción y pronto conocerán su verdadera personalidad. Yo les diré que aquellos que creen que es una princesita… pues eso no siempre.