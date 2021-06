“Con botox quien no”, “Pensé que era Chiquis Rivera”, “Con filtros cualquier arruga la hacen invisible”, “Por el miedo a envejecer se hacen e inyectan de todo, tan guapa que era all natural”, “Juraba que era la Chiquis con mil filtros”, “Muy hinchada de tanto relleno, ácido, botox y demás”, “A mi no me gusta como se mira”, comentó la gente.

Thalía gusta de compartir sus proyectos

Además de cantante y actriz, Thalía codirigió la serie documental “15: A Quinceañera Story “. También ha escrito y publicado varios libros: “Thalía: ¡Belleza! Lessons in Lipgloss and Happiness” en 2007, “Thalía: ¡Radiante! Your Guide to a Fit and Fabulous Pregnancy” en 2009, “Growing Stronger” en 2011 y “Chupie: El chiquillo que regresó a casa” en 2013.

Entonces… cantante, actriz, directora, escritora de libros y también modelo, diseñadora de moda, productora musical y madre de dos hermosos hijos productos de su relación con el empresario Tommy Mottola, con quien ya tiene muchas años de casada aunque vaticinaban que no funcionaría.