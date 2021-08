Thalía está en graves problemas

Usuarios la destrozan en críticas por cortarle las orejas a su mascota

“Los animales no piden ni necesitan ser mutilados”, se puede leer en uno de los comentarios ¿Maltrato animal? Una publicación de la cantante y actriz mexicana Thalía en sus redes sociales provocó gran polémica luego de que mostrara a su mascota, una perra de la raza Doberman llamada Francesca, con las orejas cortadas. A pesar de tener casi 18 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, no es la primera vez que la esposa de Tommy Mottola provoca este tipo de reacciones, ya sea con alguna fotografía o con algún video, pero no como en esta ocasión. Thalía muestra foto de Francesca sin imaginar lo que pasaría A punto de llegar a los 200 mil likes, esta publicación muestra a la intérprete de temas como Arrasando, Amor a la mexicana y No me acuerdo, entre otros, luciendo un vestido en color naranja mientras acaricia a su perrita Francesca, quien tiene vendadas sus orejas. Este detalle no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes así se expresaron: “No mutilen a los perros. Dios, ¡cuánta ignorancia!”, “Muy mal el corte de orejas”, “Nosotros somos libres de tatuarnos, perforarnos u operarnos, pero los animales no piden ni necesitan ser mutilados por estética”.

“No se puede esperar más de ella” Tal parece que a nadie le cayó mucho en gracia que Thalía haya mostrado a su mascota de esta manera, aunque habría algo más que llamó la atención: “Teniendo una habitación con aves enjauladas, no se puede esperar más de ella contra los animales”. “Pobre perrito, sus orejitas, no es necesario”, “Todo estaba lindo… hasta que le cortaste la orejas al pobre perro”, “Solo los animales son capaces de amarnos aun después de cometer la atrocidad de mutilarlos por gusto”, “Acá sí no te aplaudo por más que te adore”.

Fans se decepcionan de lo que hizo Thalía Las críticas parecían no tener fin para la cantante y actriz mexicana, quien está a unas semanas de cumplir 50 años de edad: “Te admiró un montón, pero pobre, las orejas del perro (si es que se las cortaron, eso ya no se hace)”, “Qué pena, ya no se usa cortar la cola ni orejas, incluso los veterinarios ya no lo hacen”. “Maltrato animal, pobre perro”, “Explica por qué tiene tu perro las orejas así o te tratarán o tacharan de maltratadora de animales”, “Por más que te adore, desde que tengo 9 años, no puedo con el hecho de que mutiles a la pobre perrita, el daño que se les causa al cortarle sus orejas o su cola es impresionante”, expresaron otras personas.

Felicita a Tony Bennett por su cumpleaños Aunque hasta el momento, la cantante y actriz mexicana no ha dado alguna declaración del motivo por el que decidió cortarle las orejas a su mascota, en su publicación más reciente le desea un feliz cumpleaños al cantante Tony Bennett. Cabe recordar que Thalía hizo un dueto con “uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX” en 2012 con el tema The way you look tonight, de gran éxito entre los seguidores de ambos cantantes (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Recuerda algunas de sus canciones más emblemáticas En temas más amables, dejando de lado las acusaciones de maltrato animal para Thalía luego de haberle cortado las orejas a su mascota, la cantante y actriz mexicana recordó algunas de sus canciones más emblemáticas a través de un video. Desde Amarillo azul y En la intimidad hasta Love y Piel morena, la intérprete de Amor a la mexicana rememoró también temas como Arrasando, ¿A quién le importa?, Seducción, Equivocada, Te perdiste mi amor, Desde esa noche y No me acuerdo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Encantada con los memes que le hacen “Bellezas! Me encanta ver los memes que hacen sobre Las Marías y su influencia en el mundo de la ‘haute couture’. ⁣

Hermosas coincidencias de la vida que me divierten muchísimo. En este video pueden ver algunos de los ejemplos que ustedes me enviaron. ¡Cuanto me he reído con esto! ¿Cuál les gustó más?”. En esta publicación en la que Thalía aparece con un traje de baño en color verde, ocurrió todo lo contrario a lo que pasó en su serie de imágenes en las que aparece con su mascota, pues prácticamente todos le celebraron su ocurrencia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUI).

“Amo estos momentitos solo para mí”: Thalía Como se comentó anteriormente, la cantante y actriz mexicana está a unas cuantas semanas de cumplir medio siglo de vida, por lo que sus seguidores quedaron con la boca abierta luego de que mostrara un video en el que está haciendo yoga. “Amo estos momentitos solo para mí, conectar con mi cuerpo, la naturaleza, disfrutar plenamente el presente… esto es vida. Mis amores, que tengan un feliz sábado”, expresó Thalía, a quien le llovieron hagalgos y felicitaciones (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Junto a su esposo Casada con el empresario Tommy Mottola desde el 2000, con quien procreó a sus hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro Mottola Sodi, Thalía pocas veces comparte imágenes con él en sus redes sociales, a quien en esta ocasión le dedicó un emotivo mensaje. “Siempre hay que crear momentos especiales con tu ser amado. Buscar e inventar las experiencias que se convertirán en esos recuerdos mágicos que alimentarán tu alma. Qué lindo es el amor y qué hermoso compartir la vida contigo @tommymottola Te amo”.

Ahora indigna por ponerle caviar a su pizza “¿Qué le pasó a los frijoles, Marimar?”. Thalía sorprende en redes sociales al publicar un video en dónde aparecía comiendo una deliciosa pizza, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que la mexicana le ponía un ingrediente extra, caviar, una de las comidas más caras en las gastronomía, levantando un sin fin de comentarios al respecto, en dónde le preguntaban dónde había dejado sus entrañables frijoles. Diversos comentarios comenzaron a llegar al video de Thalía poniéndole caviar a su pizza, en dónde sus seguidores daban otra formula para comer pizza, argumentando que también sabría delicioso: “Los que no tengan caviar échenle una cucharada de frijoles refritos, también sabrá rico”, “Vieja ridícula. caviar…”, “A simple vista el caviar se ve asqueroso”, “Los frustrados dicen que es malo, pero es muy rico. Una opción más económica sería la anchoa” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).