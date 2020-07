Thalía cautiva a sus admiradores

La cantante y actriz mexicana luce su bella figura en diferentes trajes de baño

Recibe miles de halagos de parte de sus fans

A unas semanas de cumplir 49 años de edad, la cantante y actriz mexicana Thalía cautiva a sus admiradores y se deja ver en diferentes trajes de baño luciendo su bella figura, por la que recibe miles de halagos de parte de sus fans.

En una de sus imágenes más recientes, en su cuenta oficial de Instagram, Thalía confesó: “Me siento feliz en mi propia piel. Fuerte y feroz”.

Varios famosos reaccionaron a esta fotografía de la cantante y actriz mexicana, quien está casada con el empresario Tommy Mottola y es mamá de dos hijos: Sabrina Sakae y Mateo Alejandro, entre ellos la conductora cubana Lili Estefan, la actriz y cantante Lorena Herrera, así como los cantantes Erik Rubín, Ana Bárbara, Lidia Ávila, del grupo OV7, y Beto Zapata, integrante del grupo Pesado.

También, su esposo Tommy Mottola quedó encantado con esta foto de su mujer en traje de baño, al igual que las actrices Marjorie de Sousa y Luz Elena González.

La actriz Camila Sodi, sobrina de Thalía, se limitó a postear un emoticón de un corazón rojo, mientras que más seguidores no se quedaron con las ganas de llenarla de halagos.

“Diosa de la belleza“, “Reina absoluta”, “Hermosísima mujer”, “Belleza total”, “Divina!!! No puedo”, “Eres perfecta, te quiero mucho”, “Thalía arrasando como siempre”, “Me encantas”, “Toda reina tiene su trono”, “Espectacular, te ves maravillosa”, “Ahora si rompiste el internet”, “El tiempo no se detuvo por esta belleza, @thalia se detuvo y cada día más bella”, “Eres una diosa, no podías ser más hermosa, me duele la vista de tan potra que eres”.

Si algo distingue a Thalía, además de su talento, belleza y carisma, es que suele complacer a sus seguidores en sus redes sociales, y en este caso, a sus fans de Instagram, poco más de 16 millones en total.

En otra imagen en la que luce un original traje de baño en color rosa, y en la que se ve radiante y feliz, Thalía expresó: “Amor de verano, un verano divertido”, por lo que los comentarios no tardaron en hacerse presentes.

“Que maravillosa”, “Como dice Marimar: Bella”, “Guapísima y muy elegante, como siempre”, “Abeja reina… la rosa más perfecta de nuestra vida”, “Amor de mi vida, que llena mi vida multicolor”, “No mam… que chulada de vieja, verdad de Dios, felicidades Tomás, ganón”, “Estás hermosa mi amor, eres bellísima así Thalía, besos”.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Fue a los 15 años que ingresó al grupo musical Timbiriche, donde estuvo por espacio de tres años, para después iniciar con su carrera como solista.

Además de su faceta como cantante, Thalía participó en diferentes telenovelas, logrando un éxito total en la llamada trilogía de las Marías: María Mercedes, Marimar y María la del barrio”.

