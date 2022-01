Y es que, a pesar de que la telenovela se rodó hace ya varios años, el rumor sigue presente, y no fue hasta una entrevista que los mismos protagonistas, Eduardo y Thalía, revelaron todo y contaron si era verdad o no que Biby se ponía celosa con el “amorío” telenovelesco entre ellos.

“Esa entrada en donde salimos montando a caballo es yo creo una de las peores memorias que tengo de la novela. Tu (Eduardo Capetillo) ibas con tus mega jeans, te aceitaron todo, junto al caballo y yo iba con el vestidito Marimar, con unos short abajo pero yo me resbalaba del caballo mojado y de ti, no podía agarrarme”.

¿Casi muere Thalía en pleno rodaje?

Tras revelar esta escena, Thalía también le contó a Eduardo Capetillo la vez en la que sí pensó que su vida corría riesgo en una de las tantas escenas de acción que la telenovela de ‘Marimar’ tenía, en donde comentó que debido a la poca protección, creía que iba a morir en cualquier momento:

“La peor para mí pudo haber sido la del risco, me paraba a la orilla de un risco, yo no tenía arnés, yo no tenía un hilo, yo no estaba protegida, era el risco como tal, pelón, sin nada de colchón. Era ¿te la juegas? Y yo de me la juego, ¡que atrevidos todos!”, comentó Thalía.