Thalía amorío Colunga. En una en entrevista, la famosa cantante y actriz mexicana, Thalía confirmó lo que muchos sospechaban de ella y de Fernando Colunga y de inmediato en las redes comenzaron a opinar a respecto.

Fue a través de un video en las redes sociales que la hoy esposa del magnate Tommy Mottola, descubrió algo de su pasado y del que todo mundo hablaba, pero sin confirmarse.

Como se recordará, Thalía y Fernando Colunga fueron protagonistas en varias de sus novelas y ese mismo amor que derrocharon en la pantalla, se sospechó que se trasladaba a la vida real, pero sin que nunca se oficializara.

Fue hasta que se desveló esta entrevista que la cantante decidió poner fin a todas las habladurías y rumores y dejo a todos con la boca abierta, información sobre los amoríos de Thalía antes de casarse con el magnate se pueden ver en algunos portales como en La República.

Al inicio de la entrevista que empezó a circular en el 2018 la periodista Mayra Saucedo le dice que si es coqueta a lo que la actriz le responde que es apasionada y sí, coqueta.

Al preguntarle si era un a mujer plena y si le hacía flato algo más en su vida, la actriz y cantante atinó en decir: “Me hace falta más tiempo, para muchas cosas, de pronto hace falta”.

-¿Pero si te das tu tiempo para tener tu pareja?-, le preguntaron.

-“Sí, obviamente y sí me lo doy eh”.

-¿Cómo va la relación con Fernando Colunga?

-“Muy bien, muy bonita, estamos cerca, muy cerca”.

-Ya estamos en el chisme Thalía, perdón, pero, ¿Cuándo se quieren casar?

-Ah, no, yo no me quiero casar, no, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero yo no me quiero casar, ahorita, tenemos que dedicar el tiempo a lo que tenemos ahorita, más adelante, en algún momento cuando Dios lo mande vendrá ese momento”.

-¿Te imaginas tu en un futuro como mamá, con niños?

-“Claro, pero con muchos niños”.

-¿Cuántos quieres tener?

-“Yo quiero tener como tres, o como cuatro, yo quisiera tener muchos hijos, porque no sé, yo lo veo con mi mamá, ella tuvo cinco hijas y ella nunca está sola”.

El video de la entrevista tiene una duración de poco mas de 11 minutos y medio y varios comentarios en la plataforma de Youtube, por lo que muchos usuarios hicieron comentarios al respecto.

Los usuarios de Youtube comenzaron a especular los motivos del porqué Thalía dejó a Fernando Colunga y se fue con otro hombre, en este caso su actual esposo Tommy Mottola.

Es así como comenzó una lluvia de comentarios sobre esta situación que se desveló con el video de la entrevista a la actriz y cantante Thalía.