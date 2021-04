La abuelita de Laura Zapata y Thalía fue hospitalizada de emergencia

En redes sociales, la hermana de Thalía da a conocer que Eva Mange, de 103 años, recibió la unción

En redes, usuarios preguntan por la salud de la abuela de Thalía Thalía abuela. Hace apenas unos días Laura Zapata dio a conocer que la también abuelita de Thalía había sido hospitalizada de emergencia. Hoy la salud de doña Eva Mange, de 103 de edad, vuelve a preocupar a los seguidores de la intérprete de “Amor a la mexicana”. En sus redes de sociales, la actriz y cantante Laura Zapata, dio a conocer que la abuela de Thalía, Eva Mange, había recibido la unción. El mensaje lo compartió con una fotografía de ella acompañada del padre Paco, el mensaje de la hermana de Thalía preocupó a sus seguidores. ‘Vino a darle la unción a mi amada abuela’ Laura Zapata compartió con sus seguidores las últimas noticias sobre la salud de su abuela, en su más reciente actualización escribió: “Mi amigo @Paco92813179 vino a darle la unción a mi amada Abuela #EvaMange los dos ya estamos vacunados, solo nos quitamos el cubre bocas para la foto. Gracias padre amigo”. Su mensaje alarmó a sus seguidores, quienes inmediatamente preguntarlo si algo le había pasado a la abuela de Thalía: “¡Un fuerte abrazo Laura!, ¡Cuando vaya tu abue al cielo, deseo de todo corazón que tenga un buen viaje!”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en el Twitter de la actriz.

Aclara el estado de doña la abuela de Thalía Ante las dudas de los usuarios sobre la salud de su abuela, Laura Zapata escribió: “es para pedir por su salud, cada día está mejor !!! Está viva, y de esta manera se le está tratando. Se manifiesta Dios a través de la Santa Unción, no solamente para los moribundos, sino también para DAR VIDA”. Compartió con sus seguidores porqué recibió la unción de los enfermos: “la La Santa Unción es un Sacramento para otorgar DIGNIDAD por medio de la Cruz y del Aceite Bendito llamado Óleo. También conocida como la Extrema Unción. Conforta el alma y el espíritu a los enfermos, y en caso de muerte, la salvación”.

Abuela de Thalía dejará pronto el hospital Antes de que Laura Zapata diera a conocer que doña Eva Mange había recibido la unción de los enfermos, la también cantante informó que la señora de 103 años podría dejar pronto el hospital, “Gracias a sus oraciones, el día de mañana al parecer primero Dios, nos dan de alta !!! Sigamos orando todos por mi Abuela #TodosSomosEvaMange Que sea lo mejor para ella. Hoy, mañana y siempre. Es una #Gladiadora”. Desde que la villana de telenovelas sacó a su abuela Eva Mange del asilo en donde se encontraba, por presuntos maltratos físicos a los que era sometida la señora, la actriz no deja de informar el estado de salud de la abuela de Thalía, por lo que ahora alarmó con el mensaje de la hospitalización.

La abuela de Thalía fue maltratada en asilo Al ‘rescatarla’ del maltrato que sufría en la casa donde aparentemente sería cuidada, Laura Zapata detectó que su abuela Eva Mange tenía unas escaras profundas y de gran tamaño en distintas partes de su cuerpo, por lo que necesitaba curación inmediata y semanas de tratamiento. Al darse a conocer que la abuela de Thalía fue hospitalizada, se informó que fue debido a una descompensación que la señora Eva Mange sufrió en su cuerpo como consecuencia de las medicinas que tiene que tomar para las escaras que le provocaron en la casa de asistencia.

Informan que hospitalizan a la abuela de Thalía La abuela de Thalía tuvo que ser hospitalizada por la pérdida de sales lo que le provocó baja de sodio y la tienen que nivelar, además de que las medicinas que toma para el dolor por las escaras son fuertes, por lo que en el nosocomio en que está internada en la Ciudad de México, la podrán apoyar. “Hola querida familia tuitera. Aquí seguimos en el hospital con mi abuelita. A Dios gracias con sus oraciones vamos mejor. Nada de vida o muerte, eso espero, solo se le bajó el sodio, situación que a cualquiera tumba, pero a ella por su edad imagínense”, contó Laura Zapata en Twitter.

Da a conocer detalles de la salud de la abuela de Thalía Y la hermana de Thalía siguió contando sobre la salud de doña Eva Mange: “Ya no puede con los dolores de las heridas que le hicieron en el #AsiloDelTerror de Interlomas, el medicamento que le suministran para esto la adormila y el tratamiento la hace perder sales. Así que me pregunto ¿porqué tendría mi abuelita que estar pasando por esto?… la respuesta es la maldad humana y el”, enfatizó. Laura Zapata continuó: “No hacerse conscientes de la omisión de sus responsabilidades, y esconderse tras las letras chiquitas de su leonino contrato de “NO RESPONSABILIDAD” por cualquier cosa que sufran los huéspedes internos en este #AsiloDelTerror. Es de no creerse el cinismo con el que se manejan”, escribió.

Advierte que harán que paguen los encargados del asilo Laura Zapata advirtió a los administradores del asilo que continuará peleando por lo que le hicieron a la también abuela de Thalía: “Mi Abuelita que a sus 103 años debiera estar disfrutando de su longevidad, está postrada en una cama de hospital por la maldad e irresponsabilidad de los que cobraban para cuidarla y protegerla. Pero aquí seguimos y no quitaré el dedo del renglón hasta que paguen los responsables”. Los comentarios de la gente aparecieron: “Que primero Dios tu abuelita vaya sanando más para que puedan las dos estar tranquilas, bendiciones para ambas y un abrazo fuerte”, “Pediremos por tu abuelita, has hecho un trabajo increíble con ella y el AMOR que le has dado no conoce límites”, se leen mensajes de la gente.

Denuncian en redes el maltrato a su abuela “Mi abuela pasó toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, escribió Laura Zapata al enterarse de lo que le hacían a su abuela en el asilo. Hace unos meses, Thalía y Laura Zapata utilizaron sus redes sociales para denunciar el maltrato en el que se encontraba la señora Eva Mange, quien estuvo recluida en Le Grand Senior Living siendo víctima de presunto abandono por parte del personal del lugar, incluso se llegaron a mostrar fotografías de supuestas llagas en la piel de la señora.

Thalía pide mejor trato para su abuela En su momento, también Thalía estalló en Twitter publicando el siguiente mensaje: “No entiendo por qué en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta de que se siente mal? Pasó la noche en 1 grito de dolor y todo por que ‘Tienen que mandarnos un email solicitándolo’, Por favor, en ocasiones se reacciona por amor! No le hagan daño”, sentenció. Por su parte, el programa Ventaneando daba cuenta de que autoridades estaban enteradas de lo sucedido ante las escandalosas declaraciones de la actriz Laura Zapata y las duras imágenes de su madre llena de llagas en la piel, por falta de movimiento y atención en la casa.