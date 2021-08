“Cómo no va a estar así!!! No tiene preocupaciones!!! Es exitosa, empresaria, millonaria, suggar esposo magnate, cremas carísimas, chef que te lleva tu dieta, cirugías!!! Bien por ella”, “Con botox, cirugías y plata todo el mundo se mantiene joven”, “Bueno, su secreto es tener dinero para pagar todas sus cirugías”.

Las críticas para Thalía parecían no tener fin, al contrario, iban subiendo cada vez más de intensidad, pues muchos usuarios no se creen del todo que la artista se conserve de esta manera de forma natural, aunque alguien dijo lo siguiente: “Ahorita está mejor que cuando hacía María la del barrio”.

“Así vivo mi vida ‘sin-cuenta’”

Además de la serie de imágenes que compartió con sus seguidores, las cuales provocaron todo tipo de reacciones, Thalía expresó un contundente mensaje: “Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”.