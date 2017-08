ÚLTIMA HORA: Harvey se convierte en huracán categoría 4 y dejará daños ‘catastróficos’ en Texas

El Centro Nacional de Huracanes confirmó que Harvey se ha convertido en un fenómeno de categoría 4 y que ahora posee vientos de 130 mph a pocas horas de tocar tierra en la costa de Texas.

NEW: #Harvey continues to intensify and is now a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/7CkJkuafTb

Según NHC, un huracán de categoría 4 tiene vientos de entre 130 y 156 mph y prevé impactos ‘catastróficos’ para el estado, entre los que se esperan daños severos a viviendas, destrucción de casas móviles, carreteras intransitables debido a los escombros y grandes áreas que podrían sufrir apagones.

Harvey continues to intensify according to @NHC_Atlantic and is now a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. pic.twitter.com/Tuy0oq7Iqp

