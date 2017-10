ÚLTIMA HORA: Asesinan a policía en Texas Tech; detienen a sospechoso

Las autoridades detuvieron a un estudiante de 19 años acusado de matar a un policía de la Universidad Texas Tech en la estación policiaca del campus.

Autoridades de la universidad emitieron una alerta para informar que el sospechoso fue detenido y se levantó la orden de cierre de instalaciones.

En un comunicado previo, la universidad identificó al sospechoso como Hollis Daniels.

El portavoz de la Universidad, Chris Cook, dijo que la policía del campus revisaba el estado de un estudiante y que al ingresar a la habitación encontraron evidencia de drogas y utensilios para drogas. Posteriormente, los agentes llevaron al sospechoso a la estación de policía para un interrogatorio de rutina.

Ya en la estación, el sospechoso sacó un arma y mató al agente de un disparo en la cabeza, dijo Cook. El sospechoso huyó a pie del lugar y fue detenido poco tiempo después.

Autoridades de la universidad emitieron una alerta del cierre de instalaciones a través de redes sociales. La alerta llamaba a todos los presentes en el campus a “resguardarse en un lugar seguro”.

#Breaking: The Texas Tech University shooting suspect is in police custody. He was captured on the east side of Jones AT&T Stadium.

