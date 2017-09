Tras Harvey, un hombre halla un cocodrilo en su comedor (FOTOS)

Un hombre del área de Houston regresó el viernes a su casa inundada por la tormenta tropical Harvey y halló a un visitante indeseable en el interior: un cocodrilo de casi tres metros (9 pies) de largo.

Brian Foster, de la ciudad de Humble, descubrió el reptil en la mañana al llegar con un equipo de trabajo para limpiar la residencia dañada por la tormenta, reportó la televisora KTRK-TV. El animal estaba en el comedor de la vivienda.

Foster convocó a los socorristas, que a su vez solicitaron apoyo de guardabosques.

En el video captado durante el retiro del reptil puede apreciarse que se requirieron cuatro hombres para cargar al cocodrilo, que tenía el hocico cerrado con cinta adhesiva. Lo colocaron en la parte trasera de una pick up.

Fue devuelto a su hábitat natural de antes de la llegada de Harvey.

Photos: Texas Man Who Fled Home Following Hurricane Harvey Flood Returned Home To Find 9-Foot Crocodile Inside READ HERE: pic.twitter.com/GAudpEbcuL

— Online Naija (@onlinenaija1) 2 de septiembre de 2017