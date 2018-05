Tiroteo en Texas deja al menos cinco personas muertas, cuatro de ellas de la misma familia, y una más herida. El incidente ocurrió la mañana del miércoles en una casa en la localidad de Ponder, en el área de Dallas, informaron las autoridades policiales.

El capitán del alguacil del condado de Denton (Texas), Orlando Hinojosa, explicó a los medios que en un primer momento recibieron un aviso de robo en el domicilio del incidente, sobre las 8:30 am (ET), y que en el camino ya fueron advertidos de que se habían escuchado sonidos de disparos.

Five killed, one injured in shooting inside Ponder home https://t.co/DsHcNJdK0i #breaking #update pic.twitter.com/QoCHX4heNs

— NBC DFW (@NBCDFW) May 16, 2018