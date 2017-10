Policía de Austin revisará planes de seguridad de festival ACL luego de masacre en Las Vegas

El jefe interino de la Policía de Austin dijo el lunes 2 de octubre que la masacre de Las Vegas ha llevado a que el Departamento revise los planes de seguridad del popular Austin City Limits, que empieza este fin de semana en la capital del estado, informó KXAN.

Un hombre identificado por las autoridades como Stephen Paddock subió a una habitación en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas y abrió fuego contra un festival de música al aire libre. Al menos 58 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron lesionadas en lo que es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país.

