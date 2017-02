Un cargamento de 4 mil libras de marihuana fue incautado por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) la cual era trasladada en un embarque de 30 mil limones falsos.

El medio digital Siete24.mx, reporta que los envoltorios redondos laboriosamente cubiertos de cinta verde para simular limones fue descubierta el pasado 30 de enero cuando iba a ser introducida en territorio de Estados Unidos por el paso fronterizo de Pharr, Texas.

La droga iba a bordo de un camión de carga que transportaba un cargamento real de limones, informó el medio.

Juiced: #CBP officers at Pharr Bridge seize 3,947 pounds of marijuana in lime-shaped bundles. Read more here: https://t.co/PRtqiWUKca pic.twitter.com/t2pG5BT47I

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) February 7, 2017