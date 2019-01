Francos Roques García y Amanda Rosa Lugo, unos padres hispanos que hacen vida en Texas, aseguran que fueron víctimas de un “ataque violento” por parte de otro hispano, cuando transitaban con su hija de cinco años en una importante autopista.

“Iba manejando de Dallas a Fort Worth cuando se me atravesó esta persona, le pité una vez y empezó a actuar muy agresiva, amenazándonos con una cadena”, recuerda García, quien de inmediato pidió a su esposa que grabara lo que estaba ocurriendo.

En el video, grabado el pasado 30 de diciembre, se puede observar cómo García, quien tiene 28 años y trabaja en la construcción, intenta cambiar de canal en varias ocasiones para esquivar una camioneta que le bloquea el paso.

La camioneta posteriormente se detiene de manera brusca, en plena autopista, y es cuando baja del vehículo el presunto agresor con una barra de metal roja (que se utiliza para inmovilizar volantes en los autos) y los ataca.

“No puedes tocarme, esto es una agresión, voy a llamar a la policía”, se escucha gritar a la esposa de García, quien de inmediato llamó a la policía local.

Pero la pesadilla no terminó allí: “Más adelante, cuando vio que me iba a detener, golpeó el parabrisas con el tubo de color rojo, y perdí el control de mi vehículo. Me impacté con su troca”.

“El hombre se intentó escapar con unos amigos, pero llegó la policía”, comenta el obrero hispano, asegurando que también fue víctima de amenaza: “Me dijo que si lo mandaban para México, igual regresaría solo para matarme”.

García asegura tener miedo con lo que pueda ocurrirles a él o a su familia. Pide que la policía local tome cartas en el asunto y se haga justicia.

“Por eso es que después no quieren a la gente ilegal, por gente como esta. Yo no quiero ser alguien de ellos”, apunta el hombre.

MundoHispánico contactó a la policía de Irving, en Texas para saber más del caso, pero las autoridades no pudieron dar más información debido a que hay una investigación en marcha, sin embargo se comprometieron a proporcionar más detalles una vez que el caso avance.

