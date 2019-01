La clienta de un restaurante mexicano en San Antonio, Texas, se llevó una desagradable sorpresa el domingo cuando descubrió una uña humana en uno de los tacos que se disponía a comer, informa el canal News 4 SA.

Meissa Mermea describió al medio el insólito suceso ocurrido en un restaurante de la cadena Mama Margie’s.

“Esa vez no pedí el taco que costumbro y me decidí por uno de barbacoa. Al tiempo que comencé a comerlo vi que salía un cabello de él”, explicó Mermea.

“Abrí el taco para extraer el cabello y con él vino una uña postiza”, agregó.



Mermea dijo que confrontó al gerente del local pero que este insistió en que la uña no era de ninguna de sus empleadas, sugiriendo que pudo haber sido de ella.

“El gerente me dijo que la uña no pertenecía a nadie en su establecimiento, que estaba cien por ciento seguro. Me sentí ofendida y avergonzada, me molesté”, dijo la mujer.

Poco después uno de los gerentes le ofreció una disculpa.

En un comunicado al canal News 4, el restaurante dijo: “Tomamos muy en serio la seguridad alimentaria en Mama Margie’s y seguimos medidas estrictas sobre el uso de uñas postizas y esmalte. Hemos abierto una investigación sobre el caso”.

Pero esto ayuda en poco a Mermea.

“No volveré a comer ahí. No quiero volver a encontrar uñas en mis tacos. Quiero alimentos sanos”.

Trump considera “locos lunáticos” a periodistas que critican su presidencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de “locos lunáticos” a los periodistas críticos con su presidencia, sumida en un cierre parcial de la Administración desde el pasado 22 de diciembre, y afirmó que los medios de comunicación de su país usan “fuentes inexistentes”.

“¡Muchos (periodistas) se han convertido en locos lunáticos que han renunciado a la VERDAD!”, exclamó Trump en su cuenta de Twitter, después de repasar los “éxitos” de su Gobierno.

