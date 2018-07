Una mujer que vendió a su hijo de siete años fue detenida y encarcelada por las autoridades de Texas tras una investigación, reportaron medios locales.

Esmeralda Garza, de 29 años, fue detenida bajo la acusación de vender a su hijo a dos varones adultos, informaron funcionarios de la cárcel del condado Nueces en un comunicado, según KRIS 6 News.

Oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) realizaron una investigación sobre los hechos, tras la cual detuvieron a Garza el pasado 29 de junio en una redada llevada a cabo en el área de Corpus Christi.

Los agentes localizaron al niño que fue vendido y descubrieron que Garza estaba en proceso de vender a otros dos menores, una niña de dos años y otra de tres años, de acuerdo con el comunicado.

Garza fue arrestada y acusada de vender o comprar a un menor, un delito de tercer grado según los investigadores. La mujer fue recluida en la cárcel del Condado Nueces con una fianza de 100,000 dólares.

