Las autoridades del sur de Texas aseguran que una mujer de 34 años de edad admitió que asfixió a su bebé de solo un mes de nacida y ahora podría enfrentar un cargo de homicidio capital, un delito que se paga con cadena perpetua o pena de muerte, según las leyes del estado.

María Guadalupe Cárdenas permanecía detenida a inicios de semana bajo una fianza de 1 millón de dólares en la cárcel del condado de Hidalgo en el Valle del Río Grande, próxima a la frontera entre Estados Unidos y México.

HCSO investigating Equivocal Death of infant at residence on Mile 9N/Mile 1E in Mercedes. pic.twitter.com/MnLMI0DpYc

— Hidalgo County SO (@HidalgoCountySO) December 23, 2017