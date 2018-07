Las autoridades del Departamento de Policía de El Paso, Texas, se encuentran investigando a un policía que apuntó con su arma a un grupo de niños mientras atendía a un llamado de emergencia el pasado jueves.

El incidente quedó registrado en un video grabado por un testigo que el lunes contaba con más de cinco millones de reproducciones en Facebook.

“Una serie de eventos se desarrollaron mientras los oficiales manejaban la llamada y culminaron con la situación que fue capturada en video y publicada en las redes sociales”, dijo la policía en un comunicado.

El oficial llegó al lugar donde fue grabado el vídeo porque una persona intentó entrar sin permiso a una vivienda del área, dijeron las autoridades.

La identidad del policía no ha sido revelada. El oficial se encuentra realizando labores administrativas mientras se concluye la investigación.

El sargento Enrique Carrillo, vocero de la policía de El Paso, dijo el sábado en una rueda de prensa que durante el incidente fueron arrestados un adulto y un menor, por presuntamente interferir en la labor de las autoridades y que nadie resultó herido.

En el vídeo publicado en Facebook por el usuario AJ-King Stoner, se observa que el policía lanza, de manera a brusca, a una de los detenidos hacia el suelo lo que generó, entre los testigos del incidente, en su mayoría menores de edad, rechazo y molestia.

El video tiene una duración de cinco minutos y en él también se escucha que uno de los menores usa lenguaje soez al rechazar el trato del oficial.

También se observa el momento en que el policía arresta a la persona que lo estaba grabando cuando les dijo que iba a reportar a las autoridades lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con el diario El Paso Times, el menor identificado como Julián Saucedo, de 17 años, y fue quien grabó parte del video.

Su madre, Elizabeth Flores, quien también estaba presente, siguió grabando el incidente con el teléfono luego de que Saucedo fuera arrestado.

Flores dijo a El Paso Times que el video comienza después de que el policía estranguló a uno de sus hijos y que también lo obliga a tirarse en el piso. Flores dijo que el video muestra a dos de sus hijos en el momento de ser arrestados.

El otro hijo fue identificado como Jacob Saucedo, según El Paso Times.

“Como madre, ver un hombre mayor asfixiando a un niño, eso es tenebroso”, dijo Flores a El Paso Times. “Él hizo eso y yo le decía que parara, pero me gritó y me dijo que me quitara”.

MundoHispánicocontactó a la madre del menor para obtener más información sobre lo ocurrido, pero al cierre de esta edición, aún no obtuvo respuesta.