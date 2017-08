Huracán Harvey: Dónde y cómo donar a la Cruz Roja y al Ejercito de Salvación

Hay muchas maneras de donar y ayudar a las personas del estado de Texas que sufrieron las consecuencias devastadoras del huracán Harvey.

Aquí te presentamos algunos consejos para saber cómo donar y tener precaución al momento de hacer tu donación a la Cruz Roja, al Ejército de Salvación y a otras organizaciones caritativas.

1. Cruz Roja (Red Cross)

La Cruz Roja Americana también está ayudando a los afectados por Harvey, con cientos de voluntarios entrenados proveyendo comidas y refugio para las víctimas, incluyendo suficientes cunas y mantas para apoyar a más de 20,000 personas. Las donaciones a la Cruz Roja se pueden hacer llamando al 1-800-RED CROSS o enviando un mensaje de texto con la palabra HARVEY al 90999 para hacer una contribución de 10 dólares. También puedes visitar el sitio web redcross.org.

#RedCross is providing shelter, meals & comfort to people impacted by #Harvey. To find a location: https://t.co/sizEp51qtg or 1-800-REDCROSS pic.twitter.com/jfewo2EJh0 — American Red Cross (@RedCross) August 28, 2017

Answers to your top 5 questions about our #HurricaneHarvey response: https://t.co/QGrpsE1jcw pic.twitter.com/jr51cN2ziN — American Red Cross (@RedCross) August 28, 2017

2. Ejército de Salvación (Salvation Army)

El Ejército de Salvación ha proporcionado refugio, comida y ropa a las víctimas en Houston. En otras ciudades afectadas, los voluntarios han estado ayudando en los esfuerzos para rescatar a las personas damnificadas. Las donaciones al Ejército de Salvación se pueden hacer llamando al 1-800-SAL-ARMY o enviando un mensaje de texto con la palabra STORM al 51555. También puedes visitar su sitio web give.salvationarmyusa.org.

Give relief to those affected by #HurricaneHarvey

• Call 1-800-SAL-ARMY

• Text "STORM" to 51555

• Donate online at https://t.co/Tr6pwCDM4n pic.twitter.com/KYkx87gOBU — Salvation Army USA (@SalvationArmyUS) August 25, 2017

3. ¿Donar efectivo o suministros?

Averigüe si la organización benéfica está proporcionando ayuda directa o recaudando dinero para otros grupos. La mayoría de las organizaciones benéficas prefieren donaciones monetarias. Estos son más flexibles y causan menos de una presión sobre la caridad, lo que les permite ayudar más, explicó USAID.

“A diferencia de las donaciones materiales, el dinero en efectivo no implica costos de transporte, retrasos en el envío o tarifas de aduanas”, explicó la organización en su sitio web.

4. Tenga cuidado al hacer una donación

El Better Business Bureau advierte que tenga cuidado al hacer una donación. Verifique la confiabilidad de la solicitud de organizaciones de ayuda visitando Give.org para acceder a informes gratuitos que especifiquen si la organización cumple los 20 Estándares de la Better Business Bureau de Responsabilidad de la Caridad.

If you’d like to help people affected by #Harvey, connect with trusted voluntary organizations by visiting: https://t.co/jlOOfNGusH pic.twitter.com/rnW8o2zKr1 — FEMA (@fema) August 28, 2017

5. Organizaciones en línea

GoFundMe ha creado una página con todas sus campañas relacionadas con Harvey.

YouCaring tiene una página de recaudación de fondos creada por J. J. Watt de los Houston Texans con un objetivo de $ 1 millón.

GlobalGiving apoya a las organizaciones locales ayudando con “necesidades inmediatas de alimentos, combustible, agua limpia, productos de higiene y refugio”.

Mr. McNair and the #Texans are pledging $1 million dollars to the United Way of Greater Houston Flood Relief Fund. #HoustonStrong pic.twitter.com/emzPzGdnr7 — Houston Texans (@HoustonTexans) August 28, 2017

Recovery efforts from Hurricane Harvey will be massive.

We must come together to help rebuild our communities.https://t.co/SR6DmnNbyM pic.twitter.com/iiMsG2i4dl — JJ Watt (@JJWatt) August 27, 2017

6. Lista de organizaciones benéficas

Lo que sigue es una lista de Better Business Bureau de organizaciones benéficas acreditadas para recaudación de fondos para el huracán Harvey alivio.

American Red Cross

AmeriCares

Church World Service

Direct Relief

GlobalGiving Foundation

Humane Society of the United States

Islamic Relief USA

MAP International

Operation USA

Salvation Army

Save the Children

United Methodist Committee on Relief

United Way of Greater Houston

Donating to the #HurricaneHarvey relief effort? @AP shares how 2 make sure you're helping in a way that matters most https://t.co/jx4mHE5sFI pic.twitter.com/ZVX61KtZhi — CIDI (@CIDIoutreach) August 29, 2017

7. Donar sangre

Los interesados en donar sangre pueden contactar a las siguientes organizaciones:

AABB: 301.907.6977

Centros de la sangre de América

Cruz Roja Americana: 1-800-CRUZ ROJA 1.800.733.2767

Programa de sangre de los servicios armados: 703.681.5979

En Austin, Texas en la página web de Weareblood.org o al 512.206.1266

Here are some of the reasons why we give blood. Join us and make an appointment today: https://t.co/UB6fTxAGJp pic.twitter.com/XuSZneiGxz — American Red Cross (@RedCross) August 24, 2017