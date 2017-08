Huracán Harvey a punto de desatar su furia contra Texas (FOTOS)

Decenas de miles de personas en Texas se apresuraban el viernes por tomar refugio o salirse del paso del huracán Harvey, que enfilaba hacia el estado con potencial de lanzar fuertes vientos y densos aguaceros contra refinerías, plantas químicas y viviendas.

El gobernador de Texas Greg Abbott advirtió que la tormenta causará “un desastre mayor” y los pronósticos exhibían una escalofriante similitud con las condiciones del huracán Katrina, uno de los más mortíferos en la historia del país.

“Sabemos que habrá millones de personas que sufrirán los efectos de esta tormenta”, dijo Dennis Feltgen, portavoz del Centro Nacional de Huracanes (NHC). “Rogamos que la gente le haga caso al personal de emergencia y busque refugio rápidamente”.

Las condiciones en la costa texana del Golfo de México se deterioraban el viernes a medida que el huracán iba cobrando más fuerza y avanzaba hacia el estado. Los meteorólogos advirtieron que la gente apresurar los preparativos y evacuaciones.

Millones de personas se preparaban para un prolongado azote de la tormenta, que podría ser el huracán más feroz que toca tierra en Estados Unidos en casi 12 años. Los meteorólogos dijeron que Harvey conlleva “peligro de muerte” y representa un “grave riesgo”, agregando que podría empapar varios condados ubicados a más de 161 kilómetros de la costa.

Atizada por las aguas tibias del Golfo de México, para el viernes por la tarde la tormenta tenía la fuerza requerida para convertirse en tormenta de Categoría 3, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Se prevé que pueda fortalecerse antes de tocar tierra el viernes por la noche o el sábado temprano.

Brock Long, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo que la ventana para las evacuaciones se estaba cerrando rápidamente.

“Texas va a ser impactado por un gran huracán”, dijo Long a “Good Morning America”. “Vamos a ver una cantidad significativa de lluvias en los próximos tres días. Van a haber daños”.

Está previsto que Harvey toque tierra en la costa central de Texas, entre Port O’Connor y la bahía de Matagorda. Esta es una franja costera de 48 kilómetros (30 millas) a unos 110 kilómetros (alrededor de 70 millas) de Corpus Christi, Texas.

La tormenta tiene el potencial de traer vientos de 200 kilómetros por hora (125 millas por hora) y olas de hasta 3,6 metros (12 pies) de alto, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

Harvey pasó rápidamente el jueves de depresión tropical a huracán de categoría 1. En la madrugada del viernes, el centro actualizó su estatus elevando su peligrosidad en un grado. La última tormenta de igual potencia en Estados Unidos fue el huracán Wilma, que llegó a Florida en octubre de 2005.

La súper tormenta Sandy, que azotó Nueva York y Nueva Jersey en 2012, nunca tuvo vientos tan potentes y perdió su categoría tropical antes de tocar tierra. Sin embargo, causó gran devastación sin haber sido catalogada nunca como un importante huracán.

El viernes por la mañana, la tormenta estaba a unos 185 kilómetros (115 millas) al sureste de Corpus Christi, avanzando a 17 kph (10 mph) hacia el noroeste.

Here is the IR Satellite view of Major Hurricane #Harvey as it nears the Texas coast #PreliminaryNonOperational #txwx pic.twitter.com/Llkaxzwwot

— NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) August 25, 2017