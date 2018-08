Hombre acusado de matar agente de la Patrulla Fronteriza argumenta que lo hizo en defensa propia

Un hombre acusado de matar a un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio en una pelea a las afueras de un bar, en Texas, argumentó que lo hizo en defensa propia, al iniciar el segundo juicio del caso.

Hisaias Justo López está acusado de asesinar al agente Isaac Morales en mayo de 2017, luego de protagonizar una riña cuando salían de un bar en El Paso.

Yasmi González, esposa de Morales y quien lo acompañaba la noche del incidente, testificó que cuando salían del bar escucharon a López discutiendo por teléfono, Morales hizo un comentario y fue cuando se produjo una discusión entre ambos hombres, reportó KVIA.

Morales le mostró a López su placa de la Patrulla Fronteriza y éste se la quitó de la mano, declaró González, quien añadió que López sacó un cuchillo y amenazó con matarlos. La policía informó que López apuñaló a en el ojo al agente fronterizo, quien cuatro días después murió de sus heridas.

CBP mourns the loss of USBP Agent Isaac Morales. Our thoughts are with his family, friends, and fellow agents during this difficult time—KM pic.twitter.com/GKSkN2UQf3

— CBP (@CBP) May 25, 2017