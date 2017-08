Harvey: Gobernador declara estado de desastre en 50 condados, emiten advertencia de tornado (FOTOS Y VIDEOS)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el sábado 26 de agosto que ha extendido la declaratoria de desastre a 50 condados del estado debido a los efectos que podrían tener las lluvias de Harvey, ahora degradado a tormenta tropical.

La declaratoria de desastre facilita la movilización de recursos para atender las emergencias en las zonas necesarias.

En una conferencia de prensa desde Austin, Abbott aseguró que entre las mayores preocupaciones de las autoridades destaca la acumulación de agua que tendrá en los próximos días el sureste del estado, particularmente la zona entre Corpus Christi y Houston, donde se espera que el fenómeno se estaciones por los próximos días y deposite hasta 20 y 16 pulgadas de agua, respectivamente.

Abbott también dijo que no podía confirmar personas fallecidas a causa de la tormenta.

Abbott dijo también que el juez del condado de Fort Bend ha emitido una orden de evacuación obligatoria para los residentes de áreas del San Bernard River y de evacuaciones voluntarias cerca del Brazos River.

Las autoridades también confirmaron que se ha emitido una advertencia de tornado para varios condados del sur de Texas, incluido Houston.

A tornado watch for the eastern side of #Harvey is in effect for the next 13 hours as rainbands rotate through. Includes Houston area. #txwx pic.twitter.com/KhgoA5csnV — U.S. Tornadoes (@USTornadoes) August 26, 2017

Houston se prepara para un “problema mayor”

El huracán Harvey ha descargado 76 milímetros (3 pulgadas) de lluvia por hora en algunas partes, y ciertas calles de Houston están anegadas.

El administrador del condado de Harris, que incluye Houston, dijo que la inundación hasta el momento es un “problema menor”. Dijo que las aguas no se han desbordado, “pero todavía no hemos salidos” de esta situación.

Los meteorólogos pronostican grandes inundaciones para los próximos días. Houston tiene 2,735 kilómetros (1,700 millas) de canales que descargan en el Golfo de México. Algunas calles y barrios estaban inundados.

El alcalde Sylvester Turner dijo que si bien no se han producido grandes inundaciones hasta el momento, “eso puede cambiar”.

Do not focus on the fact that #Harvey is now a tropical storm- a catastrophic flooding event is still unfolding! https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/kNbbePrOZL — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 26, 2017

Evacuados temen por sus vecinos y pertenencias

Las familias que huyeron de Rockport antes del arribo del huracán Harvey temen por sus vecinos y se preguntan si sus viviendas siguen en pie.

Johanna Cochran dice que siente pánico al pensar en su casa o en el McDonald’s donde trabaja. Ella y su novio fueron evacuados a un refugio en San Antonio junto con decenas de residentes de la costa.

Otra vecina de Rockport, Pamela Montes, dice que teme por sus amigos y su hogar. Dijo que muchos se quedaron porque “nadie creía que sufriría el golpe”.

Con información de AP y del Austin American-Statesman.